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Ветераны получили деньги ко Дню Победы. «Утром пришли на карточку 1700 рублей»
Источник материала: Партизан
Несколькими днями ранее в Минтруда и соцзащиты говорили, что выплат не будет.
Утром 8 мая в Минтруда и соцзащиты сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны все же получат единовременные выплаты к празднику, не уточняя суммы, о которых идет речь. По информации ведомства, деньги должны прийти до 9 мая,
Портал tut.by со ссылкой на своих читателей пишет о том, что выплаты пенсионерам поступают. Некоторым пришло оповещение о зачислении средств ночью с 7 на 8 мая.
«Мой дедушка Владимир Иванович Поборцев является ветераном ВОВ. И действительно, сегодня утром пришли на его карточку деньги. Сумма - 1700 рублей», - привел слова читателя интернет-ресурс.
Еще один читатель рассказал, что его дедушка, ветеран войны со второй группой инвалидности по ранению, тоже получил сообщение о зачислении материальной помощи - тоже 1700 рублей.
В одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите, подтвердили, что именно 1700 рублей полагается инвалидам ВОВ.
Другие участники войны получили суммы поменьше. Например, ветераны войны, малолетние узники получили 700 рублей.
Напомним, 6 мая в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплат ветеранам к 9 мая в этом году не будет. И когда собирать деньги для ветеранов начала одна из инициатив солидарности, на это отреагировал Лукашенко: «Не надо собирать деньги нашим ветеранам. У них они денег не возьмут, это кровавые деньги».
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Несколькими днями ранее в Минтруда и соцзащиты говорили, что выплат не будет.
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