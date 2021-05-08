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Ветераны получили деньги ко Дню Победы. «Утром пришли на карточку 1700 рублей»

08.05.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколькими днями ранее в Минтруда и соцзащиты говорили, что выплат не будет.



Утром 8 мая в Минтруда и соцзащиты сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны все же получат единовременные выплаты к празднику, не уточняя суммы, о которых идет речь. По информации ведомства, деньги должны прийти до 9 мая, пишет kp.by.

Портал tut.by со ссылкой на своих читателей пишет о том, что выплаты пенсионерам поступают. Некоторым пришло оповещение о зачислении средств ночью с 7 на 8 мая.

«Мой дедушка Владимир Иванович Поборцев является ветераном ВОВ. И действительно, сегодня утром пришли на его карточку деньги. Сумма - 1700 рублей», - привел слова читателя интернет-ресурс.

Еще один читатель рассказал, что его дедушка, ветеран войны со второй группой инвалидности по ранению, тоже получил сообщение о зачислении материальной помощи - тоже 1700 рублей.

В одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите, подтвердили, что именно 1700 рублей полагается инвалидам ВОВ.

Другие участники войны получили суммы поменьше. Например, ветераны войны, малолетние узники получили 700 рублей.

Напомним, 6 мая в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплат ветеранам к 9 мая в этом году не будет. И когда собирать деньги для ветеранов начала одна из инициатив солидарности, на это отреагировал Лукашенко: «Не надо собирать деньги нашим ветеранам. У них они денег не возьмут, это кровавые деньги».
 
 
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Несколькими днями ранее в Минтруда и соцзащиты говорили, что выплат не будет.
 
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