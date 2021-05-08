Гонка с приключениями: в Минске прошел забег в честь Дня Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ползком под танком, бегом через покрышки. В Минске в Парке Победы прошел «Забег отважных». Он посвящен 9 Мая. Дистанции для детей и для взрослых. На старт вышли 2,5 тысячи участников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Для самых маленьких дистанция – 400 метров. Из препятствий – автомобильные покрышки, лабиринт и даже БТР. Кто-то полз под бронетранспортером, у кого-то получалась вскарабкаться на него, сохранив свои коленки целыми.

А взрослым участником пришлось еще сложнее. Лабиринт, мешки с песком и отвесная стенка – два километра испытаний. И совсем для экстремалов – водная преграда. Температура воздуха всего плюс шесть градусов. Ближе к финишу еще и душ из брандспойта.

«Замечательно далась дистанция, даже налегке. Энергии еще полно. Все супер!», – рассказал участник забега Денис Нырков.

Чтобы участвовать в забеге, нужно было только подать заявку. В этом году покорять дистанцию отправились 2500 человек. Посвящена гонка Дню Победы. Поэтому в парке играли песни военных лет, а еще можно было попробовать солдатской каши.

На финише победителей и призеров ждали денежные подарки. А всех участников медали и, конечно, эмоции. В первую очередь, гордость. «Забег отважных» покоряется только самым смелым.