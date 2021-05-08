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«В субботу и воскресенье некоторые отделения не работают». «Белпочта» - про выплаты ветеранам
Источник материала: Tut.by
На «Белпочте» рассказали, как ветеранам доставляют единовременные выплаты к 9 мая. В этом году, напомним, эти деньги,
«Белпочта»: «Есть отделения почты, которые сегодня и завтра не работают»
В контакт-центре «Белпочты» сообщили, что выдают деньги ветеранам по полученным спискам.
— Если ветеран включен в список на выплаты, то отделение почты должно будет связаться с ветераном для согласования выплат или же почтальон должен будет прийти на дом, — уточнили в контакт-центре. — В отделения почты направляются конкретные списки, кому производится выплата. Эту информацию можно уточнить в вашем отделении почты, есть ветеран в списках или нет.
На вопрос, со всеми ли ветеранами сегодня свяжутся, если они есть в списке на выплату, и все ли 8 мая получат деньги, в контакт-центре ответили:
— В зависимости от того, в каком городе вы находитесь (населенном пункте. — Прим. ред.). Каждый город индивидуально подходит к данному вопросу. Что касается города Минска, то информация поступила только сегодня с самого утра (списки к выплате. — Прим. ред.), поэтому необходимо обращаться именно в ваше отделение почты для уточнения этой информации. В списках указано, кому и как производится выплата. Там достаточные суммы, — сказали в контакт-центре, при этом добавили: — Есть отделения почты, которые сегодня и завтра (8 и 9 мая. — Прим. ред.) не работают, а будут работать, например, только в понедельник. Поэтому вся информация решается непосредственно с вашим отделением почты.
Напомним, из-за длинных выходных «Белпочта»
В контакт-центре Беларусбанка не смогли уточнить, поступят ли сегодня выплаты ветеранам, которые получают пенсии через этот банк.
Напомним, 7 мая Александр Лукашенко заявил, что «разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы». «Если кто-то к 9 Мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», — заявил Лукашенко.
Что касается сумм выплат, то они будут на уровне прошлогодних выплат, уточнили 8 мая в одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите (специалист комитета был на рабочем месте в субботу). Напомним, в 2020-м в Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа
Какие у ветеранов ежемесячные выплаты
В Минтруда
В ведомстве уточняют, что ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны к получаемой пенсии предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.
Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход, добавляют в Минтруда.
«Суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии (в виде повышения, возрастной доплаты, надбавки на уход) инвалидам и участникам войны на 1 мая текущего года составляет: 410 рублей — инвалидам войны I группы, 376 рублей — инвалидам войны II группы, 273 рублей — инвалидам войны III группы и участникам войны», — уточняют в Минтруда.
По данным ведомства, в мае этого года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет 832 рубля. К примеру, у инвалидов I группы — 985 рублей, инвалидов II группы — 940 рублей, инвалидов III группы — 690 рублей. Средняя пенсия по возрасту участников войны — 690 рублей.
«В 2021 году расходы на пенсионные выплаты для ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составят порядка 104 миллиона рублей (включая вышеуказанные надбавки и повышения)», — сообщают в Минтруда.
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Работникам «Белпочты» нужно оперативно доставить выплаты ветеранам, которые через них обычно получают пенсии.
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