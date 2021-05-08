«В субботу и воскресенье некоторые отделения не работают». «Белпочта» - про выплаты ветеранам

Источник материала: Tut.by

На «Белпочте» рассказали, как ветеранам доставляют единовременные выплаты к 9 мая. В этом году, напомним, эти деньги, как утверждали в Минтруда , не намеревались выдавать, однако накануне все же было принято решение выплатить их. Для сравнения: решение по выплатам ветеранам в 2020 году приняли в конце 2019-го, а получить их могли с 1 апреля по 1 мая. В нынешней ситуации работникам «Белпочты» нужно оперативно доставить выплаты ветеранам, которые через них обычно получают пенсии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Предыстория. В Минтруда 6 мая заявили , что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. На фоне существенного сокращения числа ветеранов, а также информации про траты на фейерверк и шарики на 9 Мая эта информация вызвала вопросы. К тому же во многих других странах постсоветского пространства такие выплаты в этом году предусмотрены, решения о выплатах принимались заранее. Тем временем инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов. Сегодня Александр Лукашенко заявил , что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню Победы, и прошелся по сбору денег для них. 7 мая оперативно решался вопрос в выплатами. Еще вечером в комитетах по труду, занятости и соцзащите не могли сообщить, кто получит выплаты, в каком размере и когда. 8 мая в Минтруда заявили , что выплаты будут.

«Белпочта»: «Есть отделения почты, которые сегодня и завтра не работают»

В контакт-центре «Белпочты» сообщили, что выдают деньги ветеранам по полученным спискам.

— Если ветеран включен в список на выплаты, то отделение почты должно будет связаться с ветераном для согласования выплат или же почтальон должен будет прийти на дом, — уточнили в контакт-центре. — В отделения почты направляются конкретные списки, кому производится выплата. Эту информацию можно уточнить в вашем отделении почты, есть ветеран в списках или нет.

На вопрос, со всеми ли ветеранами сегодня свяжутся, если они есть в списке на выплату, и все ли 8 мая получат деньги, в контакт-центре ответили:

— В зависимости от того, в каком городе вы находитесь (населенном пункте. — Прим. ред.). Каждый город индивидуально подходит к данному вопросу. Что касается города Минска, то информация поступила только сегодня с самого утра (списки к выплате. — Прим. ред.), поэтому необходимо обращаться именно в ваше отделение почты для уточнения этой информации. В списках указано, кому и как производится выплата. Там достаточные суммы, — сказали в контакт-центре, при этом добавили: — Есть отделения почты, которые сегодня и завтра (8 и 9 мая. — Прим. ред.) не работают, а будут работать, например, только в понедельник. Поэтому вся информация решается непосредственно с вашим отделением почты.

Напомним, из-за длинных выходных «Белпочта» скорректировала график выплаты пенсий и пособий.

В контакт-центре Беларусбанка не смогли уточнить, поступят ли сегодня выплаты ветеранам, которые получают пенсии через этот банк.

Напомним, 7 мая Александр Лукашенко заявил, что «разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы». «Если кто-то к 9 Мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», — заявил Лукашенко.

Что касается сумм выплат, то они будут на уровне прошлогодних выплат, уточнили 8 мая в одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите (специалист комитета был на рабочем месте в субботу). Напомним, в 2020-м в Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа выплачивали единовременную материальную помощь. Матпомощь была дифференцированной — от 700 до 2500 рублей, ее должны были получить около 20 тысяч человек. К примеру, Героям Советского Союза выплачивали по 2,5 тысячи рублей (но таких Героев осталось только двое). Сумма, которую выплачивали инвалидам и участникам войны, людям, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, была скромнее — 1,7 тысячи рублей.

Какие у ветеранов ежемесячные выплаты

В Минтруда сообщают , что ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны (инвалидам и участникам войны) составляют от 273 до 410 рублей.

В ведомстве уточняют, что ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны к получаемой пенсии предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.

Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход, добавляют в Минтруда.

«Суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии (в виде повышения, возрастной доплаты, надбавки на уход) инвалидам и участникам войны на 1 мая текущего года составляет: 410 рублей — инвалидам войны I группы, 376 рублей — инвалидам войны II группы, 273 рублей — инвалидам войны III группы и участникам войны», — уточняют в Минтруда.

По данным ведомства, в мае этого года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет 832 рубля. К примеру, у инвалидов I группы — 985 рублей, инвалидов II группы — 940 рублей, инвалидов III группы — 690 рублей. Средняя пенсия по возрасту участников войны — 690 рублей.

«В 2021 году расходы на пенсионные выплаты для ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составят порядка 104 миллиона рублей (включая вышеуказанные надбавки и повышения)», — сообщают в Минтруда.

Ранее мы также рассказывали , какие льготы есть у ветеранов ВОВ.

Какую единовременную матпомощь получали ветераны предыдущие годы

В 2020 году в Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа выплачивали единовременную материальную помощь. Матпомощь была дифференцированной — от 700 до 2500 рублей, ее должны были получить около 20 тысяч человек. К примеру, Героям Советского Союза выплачивали по 2,5 тысячи рублей (но таких Героев осталось только двое). Сумма, которую выплачивали инвалидам и участникам войны, людям, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, была скромнее — 1,7 тысячи рублей.

В 2019 году ветеранам ВОВ и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков также оказывали материальную помощь. Они получили суммы от 650 рублей до 2 тысяч.