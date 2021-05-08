"Газпром" готов обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. "Газпром" обратился в правительство России с инициативой бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, об этом заявил в эфире НТВ гендиректор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы "Газпром", - сообщил Густов.

Для объектов, попавших в итоговый перечень компании, стоимость природного газа будет установлена в размере 0 рублей, сообщил он.

"Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство РФ, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - добавил Густов.

С 2015 года компания "Газпром межрегионгаз" проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память", сообщает РИА Новости. В ходе акции проводятся техобслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их перевод на постоянное сетевое газоснабжение.

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