Гарачая спрэчка пра сэксізм Дудзінскага, Зарэцкай і Хілько

Источник материала: Свабода

У жывым эфіры адбылася гендэрная дыскусія, у якой узялі ўдзел тэлевядоўца і актор Дзяніс Дудзінскі, сябра асноўнага складу Каардынацыйнай Рады, экспэртка ў этыкеце Аксана Зарэцкая і распрацоўніцы рэформы МУС у Народным антыкрызісным кіраўніцтве Сьвятлана Хілько.

Аксана Зарэцкая, сябра асноўнага складу Каардынацыйнай рады, дзе ўзначальвае працоўную групу «Дочкі Евы», у якой зьбіраюць інфармацыю пра жанчын-лідэрак. Трэнэрка па бізнэс-стасунках і этыкеце, сябра бальнага камітэту Венскага балю, тэлевядоўца, блогерка. Жыла ў Швайцарыі, апошніх 12-13 гадоў узаемадзейнічала з дыпляматычнай супольнасьцю, была жонкай беларускага дыплямата пры місіі ААН. Вярнулася ў Беларусь са Швайцарыі з 2018 годзе.

Дзяніс Дудзінскі, папулярны тэлеавядоўца, шоўмэн, сьпявак, актор. Летась улетку выказаўся супраць гвалту сілавікоў пасьля таго, як у чэрвені АМАП разагнаў людзей, якія стаялі ў чарзе ў краму Symbal. by. Пасьля чаго страціў эфір на дзяржаўнай тэлевізіі. У верасьні адсядзеў 12 сутак на Акрэсьціна пасьля таго, як выказваўся супраць гвалту і фальсыфікацый выбараў.

Сьвятлана Хілько, былая сьледчая, скончыла Акадэмію МУС, 10 гадоў працавала ў праваахоўных органах Беларусі, у Народным антыкрызісным кіраўніцтве адказвае за ўзаемадзеяньне з сыстэмай МУС і рэформу органаў унутраных справаў. Апошнія гады Сьвятлана жыве ў Каліфорніі, працуе ў IT-кампаніі, займаецца тэставаньнем праграмнага забесьпячэньня бесьпілётных аўтамабіляў.

Відэадыскусія стала працягам шырокага абмеркаваньня ў Фэйсбуку, якое пачалося з паста Аксаны Зарэцкай, якая паглядзела на прапорцыю жанчын і мужчын гасьцей у беларускіх youtube-блогераў і прыйшла да высновы, што «в стране, где „наши женщины это все“, по факту дамы все также сидят на кухне, а в передней блещут перьями и умом мужчины».

