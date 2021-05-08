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Неймар продлил контракт с ПСЖ

08.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер команды останется в Париже еще на четыре сезона.



ПСЖ объявил о продлении контракта с нападающим команды Неймаром.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Другие детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, зарплата Неймара после налогов составит 30 миллионов евро за сезон, пишет korrespondent.net.

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Вместе с командой 29-летний бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции. Также на его счету победы в Кубке Франции, Кубке французской лиги и Суперкубке страны.

В текущем сезоне форвард провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач.
 
 
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Лидер команды останется в Париже еще на четыре сезона.
 
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