Девушка-музыкант записала песню, которая стала хитом в TikTok. Но у нее неожиданный соавтор

Источник материала: Tut.by

Необычную композицию представила на суд пользователей TikTok девушка с ником meredithbull. Она записала трек на основе… кошачьего воя.

На видео, опубликованном в ее аккаунте, девушка показала, как рождалась мелодия. Музыкант послушала звуки, которые издавал ее кот, записала их, отредактировала в специальной программе и вуаля — трек заиграл яркими красками. В нем добавились бас и барабаны, вокал — все это звучит как добротный танцевальный хит. Убедитесь сами.

Девушка назвала песню «Я не хочу, чтобы меня трогали» (I don’t wanna be touched). А своим подписчикам (им явно понравилось совместное творение — ролик набрал 3 млн лайков) она пообещала совсем скоро презентовать полную версию композиции. А вы бы ее послушали?