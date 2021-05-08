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Девушка-музыкант записала песню, которая стала хитом в TikTok. Но у нее неожиданный соавтор

08.05.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычную композицию представила на суд пользователей TikTok девушка с ником meredithbull. Она записала трек на основе… кошачьего воя.

На видео, опубликованном в ее аккаунте, девушка показала, как рождалась мелодия. Музыкант послушала звуки, которые издавал ее кот, записала их, отредактировала в специальной программе и вуаля — трек заиграл яркими красками. В нем добавились бас и барабаны, вокал — все это звучит как добротный танцевальный хит. Убедитесь сами.

@meredith_bull

Девушка назвала песню «Я не хочу, чтобы меня трогали» (I don’t wanna be touched). А своим подписчикам (им явно понравилось совместное творение — ролик набрал 3 млн лайков) она пообещала совсем скоро презентовать полную версию композиции. А вы бы ее послушали?

 
 
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Подписчики в комментариях шутят: «Теперь этот трек стоит в качестве рингтона на телефоне у каждого кота».
 
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