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"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро
08.05.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив. О мастере мозаики Владимире Фролове рассказывает экскурсовод проекта "!Экскурсии в метро" Андрей Антосяк. Как сложилась удивительная судьба блокадных мозаик - объясняет историк метро, блогер и фотограф Александр Попов.
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В блокадном Ленинграде на морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу... Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в...
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