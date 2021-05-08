Как минчане отмечали 9 мая 2000 года – уникальные фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Снимки сделаны любителем на черно-белую пленку с помощью старого доброго "Зенита". И хоть качество фотокартинок оставляет желать лучшего, они все же раскрывают некоторые подробности празднований в доцифровую эпоху.

На рубеже веков проспект Независимости (тогда проспект Скорины) и две центральные площади активно использовались для гуляний. Это были едва ли не последние случаи, когда главными в праздники на ключевой магистрали становились на машины, а люди.

Гуляли семьями, наряжались в парадное. Дети увлеченно наблюдали за взрослыми и с удовольствием бросались в танцы. Культурная программа наполнялась разнообразными тематическими конкурсами и другими активностями. Молодежь воспринимала праздники как повод провести время вместе и на свежем воздухе.

Тогда еще не было подземного торгового центра на площади Независимости, не снесли музей Великой Отечественной войны и не был построен офис мобильного оператора. Связь на улицах обеспечивали телефонные кабинки. Застывшая история о том, как в 2000 году вспоминали 1945-й.

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