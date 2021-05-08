Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче Германии

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии в повторном товарищеском матче со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).



Фото: hockey.by

Авторами шайб в ворота Дэнни Тэйлора стали Айзеншмидт и Шютц.

Беларусь: Тэйлор (Шостак); Фальковский — Хенкель, Принс — Паре (А) — Комаров; Соловьев — Лисовец, С. Костицын — Нестеров — Платт; Знахаренко (К) — Еременко, Лопачук — Дрозд — Стефанович; Коробов — Антонов, Мартынов — Усов — Демков.

Германия: Брюкманн (Йенике); Хольцер — Вагнер, Плахта — Лойбль — Айзеншмидт; Сеземски — Мюллер, Фишбух — Креммер — Петерка; Новак — Угбекиле, Тиффельс — Кастнер — Шютц; Мебус — Рогль, Увира — Эдер — Вольгемут.

Напомним, что в пятницу игра этих команд завершилась победой Беларуси со счетом 4:1.