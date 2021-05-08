Музыка, помогавшая побеждать и помнить. Истории песен о войне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие были написаны еще до войны и впоследствии адаптировались к фронтовым условиям. Ряд композиций относят к военному времени, хотя создавались они заметно позже. Sputnik нашел необычные факты о некоторых из них.

"Синий платочек"

Мотив одной из самых известных песен о войне появился на свет до ее начала и, что интересно, в Минске. Музыку сочинил польский композитор Ежи Петерсбурский в 1940 году в номере гостиницы "Беларусь" (довоенной, на ул. Кирова). Работа показалась интересной поэту и драматургу Якову Гольденбергу, он написал слова. А когда началась война, поэт Борис Ковынев сложил следующие строки: "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война...". С той поры появилось несколько десятков стихотворных версий, самую известную воспевала Клавдия Шульженко.

"На поле (по полю) танки грохотали"

Еще одна военная песня, родившаяся до войны. За основу взяли мелодию, известную с 1920-ых гг. "Песня о коногоне" нужна была стране, взявшей курс на индустриализацию. Впрочем, представители профессии, которой она посвящалась (шахтеры) вполне могут быть приравнены к фронтовикам по силе физических и моральных нагрузок. В оформленном виде гражданское произведение впервые прозвучало в фильме "Большая жизнь" (1939 г.). Уже тогда у него было огромное число куплетов, насыщенных шахтерским жаргоном. На фронте песня получила новые слова и стала во всех смыслах народной – конкретного автора у нее нет.

"Смуглянка"

Песня стала популярной в послевоенный период благодаря популярной кинокартине Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Но интересно, что написали композицию Анатолий Новиков и Яков Шведов еще в 1940 году для сюиты о Григории Котовском. Правда, премьеры пришлось ждать долго: в 1944 году композицию представил Краснознаменный ансамбль.

Журавли

Официальная версия гласит, что Расул Гамзатов вдохновился историей о японской девочке. После ядерной атаки на Хиросиму Садако Сасаки поразила радиация. Она стала делать из бумаги фигурки журавликов, чтобы, сложив тысячу оригами, получить возможность излечиться от лейкемии. В 1955 году Садако скончалась, в честь нее установили памятник. Спустя 10 лет Гамзатов посетил мемориал в составе культурной делегации.

Альтернативная версия рассказывает о семье Газдановых из небольшого села в Северной Осетии. Семеро сыновей погибли на фронте, и родители не выдержали тяжести горя. В 1963 году местные власти установили памятник, изображавший пожилую женщину и семь улетающих журавлей. Под впечатлением от увиденного и услышанного Гамзатов создал свое творение.

Нам нужна одна победа

Написать песню для, пожалуй, самого мирного фильма о войне – "Белорусский вокзал" - сценарист попросил Булата Окуджаву. Бард сначала отказался, заявив, что больше не сочиняет. Но ему показали черновой материал со съемок, и признанный мастер передумал.

Актриса Нина Ургант жаждала спеть что-нибудь из репертуара Шульженко, но прониклась шедевром Окуджавы, когда на репетиции увидела слезы актеров. После этого режиссер поставил артистке задачу не плакать самой…

Песня о звездах

Многие песни о войне знамениты не только текстом или мотивом, но и исполнителем. Классик своего времени Владимир Высоцкий пел настолько проникновенно, что многие были уверены в военном прошлом артиста, хотя на момент начала Великой Отечественной будущему музыканту и актеру было всего три года. Воевали его отец и дядя.

В кинокартине "Я родом из детства" (снятом, к слову, на "Беларусьфильме") Высоцкий выступил как актер и автор тематических песен. Применительно к своим композициям он говорил: "Мы, люди, которые сейчас пишут о войне, которые никогда не воевали, как бы довоевываем, как бы комплекс вины восполняем".

Также певец подчеркивал, что современные песни о войне написаны для людей, большинство из которых тоже знают о ней только по рассказам, фильмам или книгам. Но они воспевают те же проблемы дружбы, чувства локтя, преданности, которые были тогда и существуют сейчас. Просто на фоне тех событий это можно делать намного ярче.

Туман

От первого лица поется о летчиках, которым густой туман не позволяет участвовать в боях. Более молодому (и уже повзрослевшему) поколению более известна версия Егора Летова, лидера панк-рок-группы "Гражданская оборона". Композиция открывает записанный в 1989 году альбом "Хроника пикирующего бомбардировщика" (название позаимствовано у фильма, где впервые прозвучала песня). Летов немного изменил текст, но это не повлияло на общую концепцию.

Любимый город

Совсем недавно солист Rammstein Тилль Линдеманн рискнул исполнить на русском языке визитную карточку Марка Бернеса. Совместный труд Никиты Богословского и Евгения Долматовского появился в 1939 году. Современный кавер стал частью промо-кампании фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев" и вызвал бурю полярных эмоций в сети, то есть пиар удался.

Многим режет слух советская классика, с немецким акцентом воспевающая героизм летчика Красной армии. Но создатели клипа говорят о миротворческой задаче Линдеманна, напоминая, что тогда сражались не с немцами, а с нацистами, к которым современная Германия отношения не имеет.