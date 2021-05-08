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Оружие Победы: история легендарного пулемета Максим — видео

08.05.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Создавая первый в мире пулемет, Ричард Гатлинг думал, что люди перестанут развязывать войны направо и налево – слишком колоссальные потери гарантировало противнику его изобретение.

Но его миролюбивые планы не сработали – вскоре появился новый пулемет, тот самый "Максим", который воевал еще во Второй мировой.

Изобретатель пулемета и вовсе не собирался становиться оружейником – его интересовало электричество. Но он вынужден был оставить изобретение лампочки и отправиться в Европу. Здесь Хайрем Стивенс Максим и разработал пулемет "Максима", известный советскому солдату как просто Максим.

Смотрите на видео историю пулемета, который пришел в Советский Союз из Великобритании XIX века.

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Изобретатель первого в мире пулемета – Ричард Гатлинг – надеялся, что, увидев его убийственную мощь, люди станут осмотрительнее, развязывая войны.
 
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