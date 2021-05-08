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Не фейл, а лихо, не хорни, а блуд: забавный тред, в котором эти ваши модные слова заменяют аналогами из русского

08.05.2021 19:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пользователь твиттера «Ультравасилий и кот» (@g_o_n_z_o) обратился к своим подписчикам с просьбой говорить по-русски, а не этими вашими модными нынче словечками. Зачем вам «фейл», коли есть «лихо», зачем «полиамор», коли есть «прелюбодей»?

Так был запущен тред, который на момент публикации этого текста собрал что-то около 50 реплаев. Прочите их все, чтобы ведать, как подобает изъясняться в приличном славянском обществе, а как — негоже. 

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