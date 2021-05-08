Не фейл, а лихо, не хорни, а блуд: забавный тред, в котором эти ваши модные слова заменяют аналогами из русского

Источник материала: KYKY

Пользователь твиттера «Ультравасилий и кот» (@g_o_n_z_o) обратился к своим подписчикам с просьбой говорить по-русски, а не этими вашими модными нынче словечками. Зачем вам «фейл», коли есть «лихо», зачем «полиамор», коли есть «прелюбодей»?

Давайте говорить по-русски. Не сторителлинг, а сказительство, не дедлайн, а река Смородина, не фейл, а лихо, не хорни, а блуд, не полиамор, а прелюбодей, не депрессия, а кручина, не кринж, а зазор, не твиттерский, а юродивый — Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) May 8, 2021

P.S. Не автозаправка, а скатерть-самобранка — Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) May 8, 2021

Так был запущен тред, который на момент публикации этого текста собрал что-то около 50 реплаев. Прочите их все, чтобы ведать, как подобает изъясняться в приличном славянском обществе, а как — негоже.

Не транзакция, а мзда, не тюрма, а узилище, не биткоин, а монета лукавая, не президент, а царь батюшка, не Навальный, а бес заморский, не вино, а водка — Антон Филиппов (@Anton_Filippov_) May 8, 2021