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Погода 9 мая в СНГ: тепло и солнечно в Таджикистане и Азербайджане, дожди в Армении и Казахстане
08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Циклоны уходят с Европейской части России. В Москве парад Победы пройдет при облачной погоде, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 13 градусов. В Санкт-Петербурге 9 мая будет солнечно, плюс 12 градусов. О погоде в других городах стран Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
9 мая в Ереване ожидается теплая погода, кратковременные грозовые дожди возможны в вечерние часы, сообщают синоптики. Дожди и грозы прогнозируются после полудня и в северных районах Армении. Памятные мероприятия в столице пройдут в Парке Победы. Народным гуляниям погода будет благоволить, температура воздуха максимально поднимется до 23 градусов.
Накануне Дня Победы на большей части территории Молдовы прошли дожди, и небо продолжит оставаться затянутым. Но это не повод для беспокойства. Прийти на мемориал и почтить память павших героев можно будет без зонта. 9 мая будет облачно, без осадков и к тому же тепло. На юге Молдовы воздух прогреется до 26 градусов, на севере до 21. В Кишиневе ожидается 23 градуса тепла. Цветут привычные для этого времени года тюльпаны, нарциссы и сирень.
Синоптики в День Победы в Бишкеке обещают переменную облачность и плюс 25. Ближе к вечеру на большей части территории Кыргызстана ожидается слабый дождь. Так что зонт лучше взять перед выходом на прогулку. А на юге и севере страны будет еще прохладнее, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
9 мая погода будет переменчивой на всей территории Казахстана. Виновник таких изменений – южный циклон. Похолодает сразу на 5-8 градусов. Казахстанцам помешают и дожди, а также порывистый ветер до 23 метров в секунду.
По информации синоптиков, во второй декаде мая на севере стране возможны даже заморозки до 5 градусов. Похолодание идет и на Сибирь. После плюс 25-ти к 9 мая столбики термометров опустятся до 16-18 градусов.
Погода на праздник таджикистанцам сделает подарок. Вторая половина недели в Таджикистане была дождливой, с грозами и местами градом. А 9 мая, по прогнозу синоптиков, плюс 32 и без осадков. На День Победы такое здесь бывает нечасто. Поэтому можно выйти с друзьями на прогулку, устроить семейный пикник в городском парке. А вот походы в горы лучше не планировать: спасатели предупреждают о возможных селевых паводках.
Бакинцы встретят праздник Победы 9 Мая при солнечной погоде. Всю неделю в столице то дул ветер, шел дождь. Завтра в Азербайджан вернется хорошая погода. 9 мая в Баку и на Апшеронском полуострове воздух прогреется до плюс 20. Однако в горных районах страны возможны кратковременные дожди.
К 9 мая в Беларусь наконец добралась весна. И хоть погода еще пока переменчивая, столбик термометра устойчиво стремится вверх. Температура воздуха поднимется до 15 градусов. И это прекрасная возможность провести выходные на свежем воздухе. В Минске работает много фотозон. Музей Великой Отечественной войны предлагает экскурсию по передвижной экспозиции, интерактивные программы, мастер-классы для детей. В музее «Линия Сталина» покажут реконструкцию боя «Берлинская операция», а также прокатят на танке и вертолете Ми-2. А вечером – традиционный салют. Он пройдет в пяти точках города и раскрасит небо над Минском в красно-зеленые тона. Это не случайно: 9 мая в этом году совпал с Днем государственного герба и флага.
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В Беларуси погода переменчивая, но столбик термометра устойчиво стремится вверх. Температура воздуха в День Победы поднимется до отметки 15 градусов.
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