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Серия вспышек на Солнце. Лунный календарь на неделю с 10 по 16 мая

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серия вспышек на Солнце. Лунный календарь на неделю с 10 по 16 мая

Не совершать никаких сделок и не подписывать контрактов постарайтесь в понедельник, 10 числа. 12-го полагайтесь на свою интуицию. 15-го – хороший день для творчества. 

Смело записываться к парикмахеру и менять прическу лучше всего на следующей неделе 10 и 15 мая.

Серия вспышек на Солнце ожидается с 11 по 17 мая. Эти дни могут стать испытанием как для метеочувствительных людей, так и для здоровых. 

Чем холоднее дни, тем с большим нетерпением мы ждем тепла. А с нами – и наши растения. 11 мая рекомендуется косить газонную траву и удалять сорняки. 12 – пересаживайте рассаду в открытый грунт. 14-го можно посадить фасоль и горох, дыню и землянику. 16 мая займитесь прикорневой подкормкой минеральными удобрениями, прививкой, черенкованием и пасынкованием.

Когда запланировать визит к стоматологу? Ответ – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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Не совершать никаких сделок и не подписывать контрактов постарайтесь в понедельник, 10 числа. 12-го полагайтесь на свою интуицию. 15-го – хороший день для творчества. ...
 
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