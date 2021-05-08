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Какой будет погода 9 Мая? Прогноз от Дмитрия Рябова

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой будет погода 9 Мая? Прогноз от Дмитрия Рябова

С высокой степенью вероятности День Победы будет теплым и в большинстве районов солнечным и комфортным. Утихнет ветер, а в атмосфере над нашей страной ожидается непререкаемое господство антициклона с центром над Румынией, который и даст отпор затянувшимся холодам. 

Если под утро праздничного дня температура воздуха будет невысокой – +2°C…+7°C, по югу +8°C…+10°C, то уже к полудню значительно потеплеет: от +12°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу. К вечеру на пару градусов похолодает. Тем, кто планирует посмотреть праздничный салют, стоит взять с собой теплую одежду и зонтик – в крайних северо-западных районах возможны небольшие и короткие дожди.  

Кстати, 9 мая 1945 года в белорусской столице тоже шли дожди, а температура воздуха не превысила +12°C. Но разве это было так важно в тот день? Казалось, что атмосфера раскалилась до предела от радостной новости. В это же время над западной Европой установился теплый антициклон. Он принес европейцам солнечную и теплую погоду. 

В разные годы термометр показывал в этот день самые разные температуры. В 1953 году максимум – +5°C. А в 2002-м воздух прогрелся до +26°C. Четыре года назад и вовсе прошел мокрый снег. В этом году погода не подвела нас.  

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С высокой степенью вероятности День Победы будет теплым и в большинстве районов солнечным и комфортным. Утихнет ветер, а в атмосфере над нашей страной ожидается...
 
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