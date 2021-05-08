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Тепло до +22°C! Погода на неделю с 10 по 16 мая. Подробный прогноз

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло до +22°C! Погода на неделю с 10 по 16 мая. Подробный прогноз

Первая, непривычно холодная декада мая близится к завершению. Дожди и грозы в нашу страну принесли Атлантические циклоны. Но уже буквально в ближайшие дни обстановка начнет меняться. В Беларусь станут поступать воздушные массы с юга Европы и установится теплая и комфортная погода.В начале недели атмосферными процессами станет управлять обширный погожий антициклон. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Влажность до 50%. Под утро – слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха ночью +1°C…+8°C. Днем в понедельник воздух прогреется до +16°C…+19°C, во вторник еще теплее – +18°C…+20°C.  

В среду тоже осадков не ожидается. Лишь во второй половине дня в юго-восточных районах пройдут небольшие дожди – скажется влияние более влажных воздушных масс. Переменная облачность. В ночные и утренние часы – слабые туманы, ухудшающие видимость до километра. Влажность до 60%. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – +3°C…+10°C. Днем – от +13°C по юго-востоку до +22°C по западу.

Во второй половине недели за погоду станут отвечать атмосферные фронты с западной Европы, вслед за которыми начнут поступать влажные воздушные массы. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Большая вероятность гроз. Ночью и утром –непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +5°C…+12°C. В дневные часы в четверг и в пятницу от +11°C по Брестской области до +18°C по Гомельской.  

В следующие выходные дни влияние на метеоусловия станут оказывать влажные атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Влажность до 90%. Под утро –непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью ожидается +6°C…+12°C, в дневные часы в субботу +15°C…+22°C, в воскресенье от +10°C по северо-востоку до +18 °C по западу. 


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Первая, непривычно холодная декада мая близится к завершению. Дожди и грозы в нашу страну принесли Атлантические циклоны. Но уже буквально в ближайшие дни...
 
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