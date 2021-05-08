Носки. Как носить. Советы телеведущей Марии Лемешевой

Источник материала: ОНТ

Может показаться, что нет ничего сложного в том, как правильно подобрать носки к образу. Но все же нюансы есть, и они очень бросаются в глаза, даже если вы их не видите. Хотя сейчас в связи с тем, что в тренде носки с туфлями и босоножками, можно запутаться.

Носки с лоферами

Лучше выбирать носки чуть выше щиколотки или использовать следки, но только те, которых совсем не будет видно. Под брюки или джинсы носки должны быть достаточно высокими, чтобы не было видно голой ноги.





Носки с кроссовками

Лучше выбрать либо следки, не выделяющие из-под обуви, либо носки, которые уходят под брюки. Носки до щиколотки для подобной обуви не подойдут.

Носки с сандалиями в мужском стиле

Это дело вкуса. Если вы смелая, то почему бы и нет, ведь мода не всегда рациональна.





Носки с туфлями

С туфлями следки не должны быть видны. Если можете носить эту обувь на босу ногу – чудесно. Если нет – ищите подходящие следки. Носки с туфлями допустимы, но есть нюансы: с юбкой я бы рекомендовала носить капроновые носки, во всех остальных вариантах лучше носить на голую ногу.









Носки с босоножками

Это самый сложный в подборе вариант, но вполне совместимый. Если сможете рискнуть, то выбирайте капроновые носки (сейчас их огромное количество) к платьям и юбкам. Будете выглядеть ультрамодно, и точно не натрете ногу.

Как видите, правила есть, и если вы хотите всегда выглядеть корректно, при этом ещё и актуально, рекомендую обратить внимание на все советы. Они облегчат вам эту задачу.

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