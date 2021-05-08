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Как избавиться от «зимнего жира»? Диетолог назвала простой способ
Источник материала: ОНТ
Как сбросить набранные за зиму лишние килограммы,
Самый эффективный способ, чтобы похудеть, – быстрая ходьба, отметила специалист. Ходить нужно со скоростью 5-7 км в час каждый день не меньше 20 минут.
Также Арина Скоромная посоветовала выбирать для ходьбы специальную обувь, которая предотвратит проблемы со стопами.
ФОТО: pixabay
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Как сбросить набранные за зиму лишние килограммы, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная. Самый эффективный способ, чтобы...
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