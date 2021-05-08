Как избавиться от «зимнего жира»? Диетолог назвала простой способ

Источник материала: ОНТ

Как сбросить набранные за зиму лишние килограммы, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Самый эффективный способ, чтобы похудеть, – быстрая ходьба, отметила специалист. Ходить нужно со скоростью 5-7 км в час каждый день не меньше 20 минут.

Также Арина Скоромная посоветовала выбирать для ходьбы специальную обувь, которая предотвратит проблемы со стопами.

ФОТО: pixabay





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