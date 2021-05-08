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Телеканал ОНТ к 9 Мая подготовил праздничную программу: прямые трансляции, советское кино, премьеры и песни военных лет

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые трансляции, классика советского кино, премьеры и песни военных лет. К 9 Мая телеканал ОНТ подготовил большую праздничную программу.

Программа «Наше утро» выйдет в необычном формате: на выездной студии сцены Купаловского театраС экрана будут рассказывать о войне те, кто знает о ней не из учебников: участники боевых действий, узники гетто и дети войны. В 10, 12, 16 и 20 часов в эфире «Наших новостей» мы будем следить, как страна отмечает 9 Мая. При этом на протяжении дня корреспонденты ОНТ будут вещать из разных точек страны, а также других государств. Также в прямом эфире телеканал ОНТ покажет трансляции с площади Победы и площади Государственного флага. Не обойдется в этот день и без фильмов военных лет.

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Теги: Новости
 
 
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Прямые трансляции, классика советского кино, премьеры и песни военных лет. К 9 Мая телеканал ОНТ подготовил большую праздничную программу. Программа «Наше утро»...
 
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