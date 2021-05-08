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Стартовал масштабный проект по развитию гиревого спорта
Источник материала: ОНТ
Он призван познакомить школьников, студентов, работающую молодежь с нестандартным видом спорта и привлечь в ряды его поклонников как можно больше людей.
Первым городом, где молодежь учили поднимать веса, стал Гродно. В обычную городскую школу приехал знаменитый спортсмен, победитель мировых чемпионатов и многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Евгений Назаревич.
На встречу с ним собрались около сотни школьников. Мастер рассказал детям, как сам попал в большой спорт. Затем научил работать со снарядом.
Вес для начинающих 4 кг. пытались поднимать и мальчики, и девочки. Многие впервые в жизни взяли в руки настоящую гирю.
Также по случаю предстоящего Дня Победы спортсмен на глазах у детей поднял 32-килограммовую гирю 76 раз подряд. Дети активно повторяли, и вместе «выжали» за Победу не меньше тысячи килограммов.
Проект разработан совместно с Президентским спортивным клубом, международной и белорусской федерациями гиревых видов спорта. В ближайшее время он охватит все регионы страны.
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Он призван познакомить школьников, студентов, работающую молодежь с нестандартным видом спорта и привлечь в ряды его поклонников как можно больше людей. Первым...
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