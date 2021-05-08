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Белорусские волейболисты уступили команде Португалии в отборе на ЧЕ-2021
Источник материала: ОНТ
Команда Виктора Бекши уступила соперникам из Португалии – 3:2.
Белорусы начали встречу уверенно, но позже соперник наладил игру и удачно воспользовался ошибками наших волейболистов. В итоге судьба поединка решилась на тай-брейке.
В составе белорусов самым результативным игроком стал Родион Мискевич, набравший 19 очков. Артём Масько записал на свой счёт 18 пунктов, Владислав Давыскиба – 17. Сегодня наша команда встретится с хозяевами турнира, сборной Венгрии.
Начало в восемь вечера.
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Команда Виктора Бекши уступила соперникам из Португалии – 3:2. Белорусы начали встречу уверенно, но позже соперник наладил игру и удачно воспользовался ошибками...
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