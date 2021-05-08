ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские волейболисты уступили команде Португалии в отборе на ЧЕ-2021

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские волейболисты уступили команде Португалии в отборе на ЧЕ-2021

Команда Виктора Бекши уступила соперникам из Португалии – 3:2.

Белорусы начали встречу уверенно, но позже соперник наладил игру и удачно воспользовался ошибками наших волейболистов. В итоге судьба поединка решилась на тай-брейке.

В составе белорусов самым результативным игроком стал Родион Мискевич, набравший 19 очков. Артём Масько записал на свой счёт 18 пунктов, Владислав Давыскиба – 17. Сегодня наша команда встретится с хозяевами турнира, сборной Венгрии.

Начало в восемь вечера.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Виктора Бекши уступила соперникам из Португалии – 3:2. Белорусы начали встречу уверенно, но позже соперник наладил игру и удачно воспользовался ошибками...
 
Новости дня
Новости разные
 
«1700 рублей, СМС о зачислении пришло ночью». Какие выплаты в этом году к 9 Мая получают ветераны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by