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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеском матче – 4:1
Источник материала: ОНТ
Белорусские хоккеисты обыграли сборную Германии в первом спарринге. Команда Михаила Захарова победила со счётом – 4:1.
Белорусы начали встречу уверенно, открыв счёт уже на первой минуте – шайбу забросил нападающий Герман Нестеров (к слову, накануне он получил разрешение от международной федерации выступать за Беларусь в официальных матчах).
На восьмой минуте поединка Дмитрий Знахаренко удвоил преимущество. После немецкие хоккеисты усилили давление на наши ворота, но игроки обороны действовали слаженно.
Тем не менее, на 38-й минуте встречи соперник сократил отставание в счёте. В концовке третьего периода немцы сняли вратаря, но это не помогло сравнять цифры на табло.
Франсис Паре и Илья Усов забросили в пустые ворота, установив окончательный счёт – 4:1.
Сегодня команды в Нюрнберге проведут второй матч. Начало – в 16:45. Ожидается, что в воротах сборной Беларуси сыграет Дэнни Тэйлор. Планируется выход на лёд и нападающего Джеффа Платта.
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Белорусские хоккеисты обыграли сборную Германии в первом спарринге. Команда Михаила Захарова победила со счётом – 4:1. Белорусы начали встречу уверенно, открыв...
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