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Хрустящие куриные наггетсы. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как приготовить хрустящие куриные наггетсы? Секрет в панировке. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
2. Кукурузные хлопья измельчить в блендере в крошку.
3. Яйца взбить в глубокой тарелке, добавить молоко, немного посолить.
4. В сотейник вылить растительное масло. Довести до кипения.
5. При помощи шумовки выложить готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы удалить излишек растительного масла.
Хрустящие наггетсы готовы!
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Как приготовить хрустящие куриные наггетсы? Секрет в панировке. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: - филе куриное – 500 г.;-...
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