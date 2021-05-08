Хрустящие куриные наггетсы. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как приготовить хрустящие куриные наггетсы? Секрет в панировке. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Вам понадобится:

- филе куриное – 500 г.;

- хлопья кукурузные без сахара – 150-200 г.;

- яйца – 2 шт.;

- молоко – 1 ст. л.;

- растительное масло – 1 бутылка;

- соль, перец чёрный молотый;

- сливочный сыр – 100 г.;

- сметана – 3 ст. л.;

- чеснок сушёный – 1 ч. л.;

- укроп свежий – 2 веточки.



Как готовить мясо?

1. Куриное филе нарезать поперек волокон на небольшие кусочки. Немного отбить. Положить мясо в глубокую ёмкость, посолить, поперчить. Дать постоять 10-15 минут.





2. Кукурузные хлопья измельчить в блендере в крошку.





3. Яйца взбить в глубокой тарелке, добавить молоко, немного посолить.







4. В сотейник вылить растительное масло. Довести до кипения.

Филе обмакнуть в яйце, затем обвалять в хлопьях. Положить во фритюр и жарить 5 минут.







5. При помощи шумовки выложить готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы удалить излишек растительного масла.





Хрустящие наггетсы готовы!







Как готовить соус?

В глубокую ёмкость выложить сливочный сыр, сметану, чеснок и мелко нарезанный укроп. Хорошенько перемешать. Выложить в соусницу и подавать вместе с наггетсами.



Приятного аппетита!

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