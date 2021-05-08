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Хрустящие куриные наггетсы. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

08.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хрустящие куриные наггетсы. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Как приготовить хрустящие куриные наггетсы? Секрет в панировке. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
 
Вам понадобится:
 - филе куриное – 500 г.;
- хлопья кукурузные без сахара – 150-200 г.;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 1 ст. л.;
- растительное масло – 1 бутылка;
- соль, перец чёрный молотый;
- сливочный сыр – 100 г.;
- сметана – 3 ст. л.;
- чеснок сушёный – 1 ч. л.;
- укроп свежий – 2 веточки.

Как готовить мясо?
 1. Куриное филе нарезать поперек волокон на небольшие кусочки. Немного отбить. Положить мясо в глубокую ёмкость, посолить, поперчить. Дать постоять 10-15 минут.

2. Кукурузные хлопья измельчить в блендере в крошку.

3. Яйца взбить в глубокой тарелке, добавить молоко, немного посолить.


4. В сотейник вылить растительное масло. Довести до кипения.
Филе обмакнуть в яйце, затем обвалять в хлопьях. Положить во фритюр и жарить 5 минут.


5. При помощи шумовки выложить готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы удалить излишек растительного масла.

Хрустящие наггетсы готовы!



Как готовить соус?
В глубокую ёмкость выложить сливочный сыр, сметану, чеснок и мелко нарезанный укроп. Хорошенько перемешать. Выложить в соусницу и подавать вместе с наггетсами.

 Приятного аппетита!

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Как приготовить хрустящие куриные наггетсы? Секрет в панировке. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: - филе куриное – 500 г.;-...
 
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