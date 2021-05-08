В Беларуси стартовала акция «Сад Победы»

Источник материала: ОНТ

И зацветут яблоневые сады Победы. Белорусы, представляющие общественные и политические организации, собрались в парке возле музея истории Великой Отечественной войны, где дали старт акции «Сад Победы».





Посаженные яблони станут своеобразными символами жизни и связи поколений.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: «Праздник не просто государственный, не просто государствообразующий, но он ещё и семейный, в каждой семье есть своя история, поэтому, мы хотим, чтобы такие 2-3 деревца, которые украсят монумент неизвестному солдату, обелиск где-то в отдалённом регионе, в провинции, но это будет искренне сделано и честно».

Присоединится к акции может любой белорус. Финальной точкой станет посадка деревьев у стен Брестской Крепости 22 июня, в день начала второй мировой.

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