|
В Беларуси стартовала акция «Сад Победы»
Источник материала: ОНТ
И зацветут яблоневые сады Победы. Белорусы, представляющие общественные и политические организации, собрались в парке возле музея истории Великой Отечественной войны, где дали старт акции «Сад Победы».
Посаженные яблони станут своеобразными символами жизни и связи поколений.
Присоединится к акции может любой белорус. Финальной точкой станет посадка деревьев у стен Брестской Крепости 22 июня, в день начала второй мировой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И зацветут яблоневые сады Победы. Белорусы, представляющие общественные и политические организации, собрались в парке возле музея истории Великой Отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)