Массовые волнения не утихают в Израиле

Источник материала: ОНТ

В Израиле продолжаются массовые волнения. Больше 200 человек пострадали в столкновениях в Восточном Иерусалиме.

Очередной конфликт произошел между израильской полицией с палестинскими верующими, которые забрасывали офицеров камнями и петардами. Полицейские ответили резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

Шесть человек получили ранения, больше 200 пострадали.

Это уже не первые волнения в этом регионе в Рамадан – священный для мусульман месяц, и за последнюю неделю столкновения сильно обострились.

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