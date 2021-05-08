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Массовые волнения не утихают в Израиле
Источник материала: ОНТ
В Израиле продолжаются массовые волнения. Больше 200 человек пострадали в столкновениях в Восточном Иерусалиме.
Очередной конфликт произошел между израильской полицией с палестинскими верующими, которые забрасывали офицеров камнями и петардами. Полицейские ответили резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
Шесть человек получили ранения, больше 200 пострадали.
Это уже не первые волнения в этом регионе в Рамадан – священный для мусульман месяц, и за последнюю неделю столкновения сильно обострились.
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В Израиле продолжаются массовые волнения. Больше 200 человек пострадали в столкновениях в Восточном Иерусалиме. Очередной конфликт произошел между израильской...
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