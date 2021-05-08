Все ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Источник материала: ОНТ

Об этом сегодня сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В преддверии годовщины Великого праздника эта тема, к сожалению, стала поводом для спекуляций.





Накануне ситуацию даже прокомментировал Президент. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси ветераны, а также участники и инвалиды войны получают дополнительные выплаты не только к памятным датам или по каким-то поводам, а каждый месяц.

Государство это не афиширует, однако допустить подобных фейков о, якобы, забытых героях Великой Отечественной – тоже не может. Остаётся вопросом, для кого в действительности запустили сбор средств в интернете на платформах с далеко не безупречной репутацией.

В нашей стране сегодня проживают около 3 300 ветеранов, ещё 11,5 тыс. белорусов имеют статус граждан, пострадавших от последствий войны.

Каждого из них на местах хорошо знают, о каждом помнят. Дополнительно к пенсиям они получают ещё три ежемесячные выплаты.

Но, помимо, финансовой поддержки, государство проявляет и личное участие. В преддверии Дня Победы для ветеранов устраивают и персональные парады прямо во дворах. Не все в силу почтенного возраста смогут присутствовать на масштабных торжествах.

Это и есть реальное участие, а не попытки приподнять собственный авторитет за счёт информационных вбросов.

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