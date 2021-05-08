«1700 рублей, СМС о зачислении пришло ночью». Какие выплаты в этом году к 9 Мая получают ветераны

Источник материала: Салiдарнасць

Утром 8 мая в Министерстве труда и соцзащиты подтвердили, что участники и инвалиды войны получат единоразовые выплаты к празднику. Читатели TUT.BY сообщают о том, что деньги их пожилым родственникам начали поступать на карту уже ночью с 7 на 8 мая.





Читатели присылают скриншоты СМС о выплатах

«Мой дедушка Владимир Иванович Поборцев является ветераном ВОВ. И действительно, сегодня утром пришли на его карточку деньги. Сумма — 1700 рублей», — сообщил читатель.

«Мой дед — ветеран войны, имеет вторую группу инвалидности по ранению. В 12 часов ночи ему пришла эсэмэска о зачислении материальной помощи. Дали 1700 рублей», — пишет еще один читатель и уточняет, что в семье таких выплат не ожидали.

Как нам сообщили в одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите, именно такая сумма — 1700 рублей — полагается инвалидам ВОВ. В этом году выплаты этой категории граждан такие же, как и в прошлом.

Другие участники войны получили суммы поменьше: «Отцу-ветерану на карту пришло 700 рублей. Выплатой он доволен. В 2 часа ночи пришло СМС с информацией о зачислении».

Вот еще одно сообщение, где речь идет о 700 рублях: «У меня отец — малолетний узник, сегодня почтальон принесла деньги, сказали, что это «ветеранские» к 9 Мая. Выплатам отец, конечно, рад».

Мы созвонились с бывшей узницей Ниной Петровной Марченко, которая также получила 700 рублей к празднику. Она говорит, что удивлена разовой выплате: раньше дополнительные деньги обычно давали к круглым датам — 65−70−75-летию Победы.

В прошлом году, когда праздновали юбилейную дату, к 9 Мая пенсионерка получила разово 700 рублей, а к 3 июля — 650 рублей. В этом году денег она не ждала и до сих пор сомневается: не ошибка ли это?

Мы спросили, на что Нина Петровна собирается потратить праздничные деньги.

— Ой, не знаю, мне 76 (белоруска родилась в немецком городе Бонне в апреле 1945 года, за колючей проволокой — прим. Ред), а деду 80, мы больные оба, на лекарства много тратим. Может, внукам рублей по 50 каких дам — у нас их шестеро, — ответила пенсионерка.

Напомним, в этом году вопрос единовременной помощи ветеранам сопровождался интригой. Изначально в Минтруда заявили, что разовые выплаты не предусмотрены . Тогда инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.

7 мая ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко и пообещал, что все участники войны обязательно получат разовую помощь прямо ко Дню Победы. Он заявил, что для поддержки ветеранов выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей.

Утром 8 мая первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович подтвердил эту информацию. Он сообщил, что разовые выплаты участники войны получат в установленном порядке и в соответствующие сроки, а именно — до 9 мая.

В прошлом году в Беларуси ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие белорусы получили к 75-летию Победы единоразовые выплаты в размере от 700 до 2500 рублей. Выплаты были дифференцированными.

В 2019 году ветеранам ВОВ и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков также оказывали материальную помощь. Пенсионеры получили суммы от 650 рублей до 2 тысяч.

Реплика дня. «62 миллиона рублей – самый большой единоразовый донат на BYSOL»