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Министр обороны Беларуси поздравил Героев Советского Союза

08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поздравил Героев Советского Союза с Днем Победы. Сейчас в стране с таким званием живут всего два ветерана, передает телеканал «МИР 24».

Военные провели небольшой концерт под окнами полковника в отставке Ивана Ильича Кустова. Ему 97 лет. Он освобождал Украину, Молдову и Польшу. Звания Герой Советского Союза был удостоен в 21 год. Министр обороны также передал поздравления от президента Александра Лукашенко. Подарки принимали родные – ветеран не очень хорошо себя чувствовал.

«Президент просил часы передать. А здесь – набор различных вкусностей», – пояснил Хренин.

Василия Сергеевича Мичурина министр поздравил в медицинском центре. Ветеран сейчас проходит лечение. Герою Советского Союза – 104 года! Это звание он получил еще в советско-финскую войну. Во время Великой Отечественной войны оборонял Беларусь, штурмовал Кенигсберг, дошел до Берлина.

Сейчас в Беларуси живут 3337 ветеранов Великой Отечественной войны.



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В стране с таким званием живут всего два ветерана. Один из них сейчас находится в больнице.
 
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