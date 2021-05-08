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Задержан лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Суд в понедельник

08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Причина задержания пока неизвестна. 

Задержан лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Суд в понедельник

Анатолий Бокун, фото из личного архива

Утром 8 мая был задержан глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Телеграм-канал стачкома сообщил, что его задержали в доме родителей.

Вечером появилось уточнение: «Анатолий Бокун задержан и находится в РОВД. Суд состоится в понедельник.

Причина задержания неизвестна».

Глава стачкома неоднократно задерживался сотрудниками милиции в прошлом году, под арестом он провел в сумме больше 50 дней. В недавнем интервью «Салідарнасці» Бокун рассказал об условиях содержания в ИВС.

По его словам, количество суток, на которые были арестованы участники стачки по административным делам, превышает 800.

 
 
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