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Задержан лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Суд в понедельник
08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причина задержания пока неизвестна.
Анатолий Бокун, фото из личного архива
Утром 8 мая был задержан глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Телеграм-канал стачкома сообщил, что его задержали в доме родителей.
Вечером появилось
Причина задержания неизвестна».
Глава стачкома неоднократно задерживался сотрудниками милиции в прошлом году, под арестом он провел в сумме больше 50 дней. В недавнем
По его словам, количество суток, на которые были арестованы участники стачки по административным делам, превышает 800.
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Причина задержания пока неизвестна.
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