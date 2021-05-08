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«Краснодар» Виктора Гончаренко проиграл бывшему клубу белорусского тренера
Источник материала: Tut.by
Футбольный клуб «Краснодар», которым с недавних пор руководит Виктор Гончаренко, проиграл в гостях московскому ЦСКА со счетом 1:3.
Отметим, что счет в матче открыл форвард «Краснодара» Виктор Клаэссон, но затем «армейцы» трижды поразили ворота гостей.
Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович провел весь матч, форвард ЦСКА Илья Шкурин остался в запасе.
Поcле 29 туров «Краснодар» занимает в чемпионате 11-е место.
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Футбольный клуб «Краснодар», которым с недавних пор руководит Виктор Гончаренко, проиграл в гостях московскому ЦСКА со счетом 1:3.
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