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«Краснодар» Виктора Гончаренко проиграл бывшему клубу белорусского тренера

08.05.2021 21:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Краснодар», которым с недавних пор руководит Виктор Гончаренко, проиграл в гостях московскому ЦСКА со счетом 1:3.


Фото: ФК «Краснодар»

Отметим, что счет в матче открыл форвард «Краснодара» Виктор Клаэссон, но затем «армейцы» трижды поразили ворота гостей.

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович провел весь матч, форвард ЦСКА Илья Шкурин остался в запасе.

Поcле 29 туров «Краснодар» занимает в чемпионате 11-е место.

 
 
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Футбольный клуб «Краснодар», которым с недавних пор руководит Виктор Гончаренко, проиграл в гостях московскому ЦСКА со счетом 1:3.
 
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