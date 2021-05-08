ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко выиграла турнир в Мадриде, одолев первую ракетку мира

08.05.2021 21:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти в финале турнира WTA в Мадриде — 6:0, 3:6, 6:4.


Reuters

Соболенко очень мощно провела первый сет, разгромив австралийку со счетом 6:0, но во второй партии белоруска начала допускать невынужденные ошибки и реже справлялась с первой подачей. Это привело к тому, что австралийка смогла вернуться в игру, победив в сете со счетом 6:3.

В заключительной партии теннисистки поочередно брали свои подачи, но при счете 4:4 Барти начала ошибаться, чем сразу воспользовалась Арина, под ноль взяв два гейма подряд и доведя матч до победы.

По пути к титулу помимо Эшли Барти Соболенко обыграла россиянок Веру Звонареву, Дарью Касаткину, Анастасию Павлюченкову, американку Джессику Пегулу и бельгийку Элизе Мертенс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти в финале турнира WTA в Мадриде - 6:0, 3:6, 6:4.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брытанскі арнітолаг пра Палессе: «У Заходняй Еўропе такіх тэрыторыяў, як у вас, больш амаль няма»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by