Арина Соболенко выиграла турнир в Мадриде, одолев первую ракетку мира

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти в финале турнира WTA в Мадриде — 6:0, 3:6, 6:4.



Reuters

Соболенко очень мощно провела первый сет, разгромив австралийку со счетом 6:0, но во второй партии белоруска начала допускать невынужденные ошибки и реже справлялась с первой подачей. Это привело к тому, что австралийка смогла вернуться в игру, победив в сете со счетом 6:3.

В заключительной партии теннисистки поочередно брали свои подачи, но при счете 4:4 Барти начала ошибаться, чем сразу воспользовалась Арина, под ноль взяв два гейма подряд и доведя матч до победы.

По пути к титулу помимо Эшли Барти Соболенко обыграла россиянок Веру Звонареву, Дарью Касаткину, Анастасию Павлюченкову, американку Джессику Пегулу и бельгийку Элизе Мертенс.