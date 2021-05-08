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«Вот теперь заживем!» В Слуцке перекрасили бело-красный пешеходный переход
08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Борьба с «крамольным» сочетанием цветов переходит на новый уровень.
Так «зебра» на одной из улиц Слуцка выглядела вечером 7 мая. Фото:
8 мая «крамолу» от греха подальше решили перекрасить, заменив красные полосы на черные. Фото:
Напомним, что в похожие истории в последнее время происходят в разных уголках страны. Это может быть как
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Борьба с «крамольным» сочетанием цветов переходит на новый уровень.
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