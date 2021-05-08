«Вот теперь заживем!» В Слуцке перекрасили бело-красный пешеходный переход

Источник материала: Салiдарнасць

Борьба с «крамольным» сочетанием цветов переходит на новый уровень.





Так «зебра» на одной из улиц Слуцка выглядела вечером 7 мая. Фото: Слуцкая Телега





8 мая «крамолу» от греха подальше решили перекрасить, заменив красные полосы на черные. Фото: Беларусь за МКАДом

Напомним, что в похожие истории в последнее время происходят в разных уголках страны. Это может быть как фасад торгового центра , так и мемориальный обелиск .