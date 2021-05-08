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«Вот теперь заживем!» В Слуцке перекрасили бело-красный пешеходный переход

08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Борьба с «крамольным» сочетанием цветов переходит на новый уровень.

«Вот теперь заживем!» В Слуцке перекрасили бело-красный пешеходный переход

Так «зебра» на одной из улиц Слуцка выглядела вечером 7 мая. Фото: Слуцкая Телега

«Вот теперь заживем!» В Слуцке перекрасили бело-красный пешеходный переход

8 мая «крамолу» от греха подальше решили перекрасить, заменив красные полосы на черные. Фото: Беларусь за МКАДом

Напомним, что в похожие истории в последнее время происходят в разных уголках страны. Это может быть как фасад торгового центра, так и мемориальный обелиск.

 
 
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Борьба с «крамольным» сочетанием цветов переходит на новый уровень.
 
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