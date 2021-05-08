Белоруска Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира в финале элитного турнира

Источник материала: Onliner

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей крупного турнира категории WTA-1000 в Мадриде с общим призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в решающей встрече белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, обыграла в трехсетовом поединке первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти — 6:0, 3:6, 6:4.

Соболенко великолепно провела первую партию, не отдав сопернице ни одного гейма. Во втором сете австралийка сразу взяла два очка, потом белоруска ответила тем же, после чего Барти снова захватила инициативу и сравняла счет в матче. В решающей партии Арина Соболенко сумела проявить свои лучшие качества и добилась победы.

Финальный матч продолжался 1 час 40 минут. Для 22-летней Арины Соболенко это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.

На пути к победе белоруска обыграла российских теннисисток Веру Звонареву, Дарью Касаткину (37) и Анастасию Павлюченкову (41), а также американку Джессику Пегулу и бельгийку Элизе Мертенс. Благодаря успешному выступлению в Мадриде Соболенко улучшит свою позицию в рейтинге WTA.