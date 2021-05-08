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Последние дни войны: под Минском показали реконструкцию Берлинской операции
08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как проходили последние дни Великой Отечественной войны, можно было увидеть сегодня под Минском. На территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» показали эпизод Берлинской наступательной операции. Посмотреть на военное шоу приехали несколько тысяч зрителей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Гитлеровцы сражались за каждый дом и улицу. Жандармерия предписывала расстреливать бегущих с поля боя. С каждым днем бои становились ожесточеннее. От
На импровизированном поле боя – несколько десятков реконструкторов. И техника тех лет. Самоходные установки, пушки, гаубицы, танки восстановили местные реставраторы. Накануне Дня Победы увидеть военное шоу приехали не только взрослые, но и дети.
«Радость, что люди освободились от войны, больше не видят разрушенных домов, крови и трупов».
«Наши предки, родственники отдали свою душу ради нашего будущего. И теперь мы будем благодарны тем, кто постоял за нас».
«Это радость большая, когда закончилась война».
29 апреля 1945-го советским войскам до Рейхстага оставалось полтора километра. Но каждый шаг давался очень тяжело. Батальоны были немногочисленными. Гитлеровцы использовали «фаусты», огонь снайперов и пулеметчиков.
«Очень здорово, даже немного прослезились, очень реалистично происходило все здесь. Нам безумно понравилось. И пускай наши дети чтят это. Мы чтим. Дай бог, чтобы в нашей Беларуси больше такого не появилось. Да и во всем мире», – делится впечатлениями зрительница Олеся Симончик.
«Знаете, я даже проникся, когда уносили раненых, кто-то падал, умирал. Кого-то захватывали, выбегали гражданские», – говорит зритель Никита Баешко.
Свое мастерство продемонстрировали и четвероногие военнослужащие. Во время войны служебные собаки вытаскивали с поля боя раненых солдат, доставляли донесения и боеприпасы.
Реконструкцию эпизода «Берлинской операции» можно будет увидеть и завтра, в День Победы.
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От Берлинской наступательной операции зависел исход войны. С каждой стороны были огромные человеческие потери.
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