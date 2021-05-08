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Ток-шоу «Пока свободны»: «А завтра придет Головченко»

08.05.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Единственное в стране инклюзивное кафе для людей с инвалидностью, «Нафтан» без нефти, а ветераны без денег, Мартинович опережает Оруэлла и как часто нас накрывает.

Ток-шоу «Пока свободны»: «А завтра придет Головченко»

В этот раз программа «Пока свободны» гостит в кафе «Две полоски», где работают только люди с инвалидностью. Именно здесь мы сегодня обсуждаем последние новости.

Владелец кафе Саша Авдевич расскажет о своем уникальном бизнесе, а блогер Евгений Липкович вспомнит, что когда-то Фонд социальной защиты выдал кредит на покупку казино, вместо того, чтобы помочь таким людям, как Саша.

Смотрим и подписываемся на канал. Пока свободны :)

 

 

 

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Единственное в стране инклюзивное кафе для людей с инвалидностью, «Нафтан» без нефти, а ветераны без денег, Мартинович опережает Оруэлла и как часто нас накрывает.
 
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