Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна будут судить

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун находится в милиции, суд над ним состоится 10 мая, сообщает стачком.

Около 10 часов утра 8 мая Бокун передал, что неизвестные блокировали его в доме у родителей.





На этой неделе в интервью газете «Народная Воля» Бокун заявил, что норвежский партнер «Беларуськалия» компания Yara решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Бокун в сентябре—октябре 2020 года отбыл в общей сложности 55 суток административного ареста. Активист работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления предприятия. Администрация «Беларуськалия» уволила его за «нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценили как репрессии, напоминает БелаПАН .