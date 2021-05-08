В столице Афганистана возле школы прогремели три взрыва. Погибли больше 30 человек

Источник материала: Onliner

Сегодня в Кабуле рядом со зданием государственной школы для девочек произошло три взрыва. Уже известно о 37 погибших, еще 56 получили ранения. Большинство жертв — учащиеся школы, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

По информации Reuters , в одном из припаркованных автомобилей взорвалась бомба. Кроме того машина была начинена артиллерийскими минами, которые также сдетонировали.

Multiple blasts targeted a school in the Afghan capital #Kabul on Saturday killing at least 40 people and wounding dozens more, mostly students, a senior interior ministry official said. https://t.co/Ze9kbIFXmk pic.twitter.com/1EN254ROt2 — Atlantide (@Atlantide4world) May 8, 2021

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). 1TV также сообщил, что представители "Талибана" осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.