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В столице Афганистана возле школы прогремели три взрыва. Погибли больше 30 человек
Источник материала: Onliner
Сегодня в Кабуле рядом со зданием государственной школы для девочек произошло три взрыва. Уже известно о 37 погибших, еще 56 получили ранения. Большинство жертв — учащиеся школы, сообщает
По информации
Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). 1TV также сообщил, что представители "Талибана" осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.
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Сегодня в Кабуле рядом со зданием государственной школы для девочек произошло три взрыва. Уже известно о 37 погибших, еще 56 получили ранения. Большинство жертв —...
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