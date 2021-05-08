|
На улице Рафиева троллейбус наехал на пешехода. Мужчина в больнице
Источник материала: Onliner
Троллейбус, двигаясь по улице Рафиева по направлению к проспекту Любимова, наехал на 41-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, пишет в своем
Мужчину после столкновения доставили в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователь и специалист комитета судебных экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Троллейбус, двигаясь по улице Рафиева по направлению к проспекту Любимова, наехал на 41-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)