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На улице Рафиева троллейбус наехал на пешехода. Мужчина в больнице

08.05.2021 22:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Троллейбус, двигаясь по улице Рафиева по направлению к проспекту Любимова, наехал на 41-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба ГАИ города.

Мужчину после столкновения доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователь и специалист комитета судебных экспертиз.

 
 
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Троллейбус, двигаясь по улице Рафиева по направлению к проспекту Любимова, наехал на 41-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому...
 
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