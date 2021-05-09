«Евроопт» накануне 9 Мая вручил каждому ветерану продуктовый набор к праздничному столу

Источник материала: ОНТ

Память о подвиге тех, кто сокрушил врага во время Великой Отечественной войны и отстоял независимость нашей родины, в Беларуси священна. Каждого из них страна знает поименно, старается заботиться об их нуждах, проблемах, пожеланиях. И искренне поздравить с самым важным праздником - Днем Победы! Государственную инициативу поддерживает бизнес. В знак уважения и признательности торговая сеть «Евроопт» накануне 9 Мая вручила каждому ветерану продуктовый набор к праздничному столу.





Вот так шумно и с оркестром прямо во дворе своего дома принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны Василий Твердохлеб. Любимую композицию несмотря на возраст связист слушает стоя. В 43-м он попал на фронт, приписав себе лишний год. Воевал на Украине, освобождал Польшу, дошел до Берлина. И сегодня счастлив. Тем более, когда столько гостей и подарков. Самая большая корзина – от «Евроопт».

Василий Твердохлеб, ветеран Великой Отечественной войны: «Это для меня очень большая радость и гордость за то, что помнят нас в стране ветеранов и так к ним относятся с большим уважением и оказывают большую помощь. Очень рад, что и такие компании частные, негосударственные относятся к ветеранам с таким вниманием и желаю им процветания и успехов в их труде».

Через полчаса делегация с подарками уже на другом конце Лиды. Здесь гостей ждет еще один герой – Николай Мычко. В лучшем костюме, на груди ценные награды. Ушел на фронт, как и все, освобождал Беларусь, воевал в Восточной Пруссии.

Николай Мычко, ветеран Великой Отечественной войны: «Я не могу даже рассказать той радости, которую вы принесли мне сегодня. Эта наша Победа пришла с великим горем, великим несчастьем, погибло людей столько. Желаю, чтобы люди трудились спокойно на благо своей родины, на благо своего народа, своей семьи, и чтобы были счастливыми».

Татьяна Базученко в блокадном Ленинграде 9-летней девочкой потеряла всю семью, сама чудом выжила. В свои 89 лет еще полна сил, в День Победы на столе, конечно же, будут подарки от «Евроопт».

Татьяна Базученко, житель блокадного Ленинграда: «Спасибо, большое-большое спасибо, и вам всем тоже крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в жизни, и чтобы все у вас было отлично в семье и везде».

Уже в Минске гостей встречает Бронеслав Викторович Карпенко. Когда он должен был перейти в 8-й класс вместе со своими друзьями вступил в партизанский отряд. Во время освобождения Минска отряд, в котором воевал юный Карпенко, разбил четыре группы оккупантов.

Война перечеркнула мечту стать актрисой Валентине Павловне Чудаевой. В 17 лет девушка столкнулась с немецкой оккупацией. И все эти жестокие годы она не блистала на большой сцене, а командовала орудием зенитной артиллерии.

Представители власти, комментируя инициативу «Евроопта», подчеркнули, насколько важно такое внимание для участников Великой Отечественной войны.

Геннадий Владыко, заместитель председателя Лидского райисполкома: «Очень приятно, когда на территории Лидчины работает так называемое частно-государственный проект и частные компании, в данном случае хочу сказать о компании «Евроопт», подключаются к чествованию ветеранов, оказанию им внимания и подготовке подарков и всех возможных знаков внимания».

Подарки ветеранам ко Дню Победы – лишь часть благотворительной деятельности торговой сети «Евроопт». Участие в благотворительных проектах и акциях – принципиальная позиция руководства компании и всего коллектива торговой сети.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»: «Торговая сеть «Евроопт» поздравляет всех своих покупателей с великим праздником – Днем Победы».

Этот день навсегда останется в памяти белорусского народа как символ нашей свободы, за которую заплачено огромной, неизмеримой ценой. Мы будем всегда безмерно благодарны тем, кто ковал Великую Победу на фронтах, в партизанских отрядах, в тылу, а потом поднимал родину из пепла и разрухи. Спасибо вам, дорогие ветераны, и самый низкий поклон! С праздником!

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