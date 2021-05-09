Дань уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы

Источник материала: ОНТ

Ветеранов всё меньше, годы берут своё. Кто ещё с нами (как и современники) помнят, что погиб каждый третий наш соотечественник. Война затронула все семьи без исключения. Праздник Победы – это и торжество, и скорбь, пришедшая в семьи. Свидетелей той войны всё меньше. Тогда они были юными и полными сил. Многие из доживших и сейчас полны оптимизма. И встречают Победу! И не только в эти дни достойны уважения, почтения, внимания. Ветераны, Победа – это ваша заслуга, выстраданная на фронте, в тылу. Социальная ответственность негосударственного сектора экономики – это не только налоги государству, но и прямое участие, помощь нашим людям. Ведь мы все перед победителями в неоплатном долгу.





Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждёт гостей. Труженица тыла. В мае 1943 года 14-летней девочкой пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестёкла для самолётов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми. И сейчас сохраняет бодрость духа.

Надежда Клименкова: «Такие визиты – это радость. Это большое дело, что вы, молодые, помните про нас. Мы же уходим. Вот я одна осталась. И не хочется, чтобы после нас забылось все – нельзя этого допустить».

После войны Надежда Клименкова переехала в Минск и посвятила жизнь Белорусской железной дороге. 39 лет отработала на Минской дистанции пути. Рабочим, дежурным по переезду, проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью «За доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне». Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну. С цветами и подарками. Обязательно в октябре – на день рождения и накануне Дня победы. В этом году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание. Надежда Максимовна – молодец, дай Бог ей здоровья! Держится. И такая же жизнерадостная, как в юности.

Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир, новости. Их уже немного, и это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов. И чтобы посмотреть парад в этом году. Людям, кого лично затронула война, уже за 90. Участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского объединения ветеранов: «Ветераны всегда искренне радуются тому, что их видят, замечают, что о них заботятся. Участники войны уходят из жизни, и это очень печально».

Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил и ещё один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продаж. Пусть так, что для самих ветеранов, у которых вопрос с жильём решён, – это не совсем актуально, но детям, внукам и правнукам, -- это может быть важно и нужно теперь.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского объединения ветеранов: «Ветераны на сегодняшний день жильем в основном обеспечены. Но есть же дети, внуки, правнуки».

Компания «Дана Астра», застройщик, работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с её помощью обзавелись собственным жильём. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками. Поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. И если нужно помочь, -- то всегда делает шаг навстречу.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания искренне поздравляет ветеранов войны с Днём Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день Беларуси».

Слова благодарности Героям Победы безусловно важны. Но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, – пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета – любить родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем!

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