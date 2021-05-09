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Этот взгляд бесценен! Реакция кота на танцы хозяйки рассмешила Сеть до слез
Источник материала: ОНТ
В TikTok появилось видео, на котором показана реакция кота на танцы его хозяйки.
Ролик называется «Когда она напилась, и просит тебя посмотреть, как она танцует». Видео опубликовала хозяйка кота по кличке Тимофей. На кадрах она танцует, в то время как ее пушистый питомец сидит с каменным выражением.
Забавный кот покорил пользователей Сети. «Мне кажется, он давно ушёл в нирвану», «Кот мысленно пакует чемоданы просто», «Взгляд кота бесценен», «Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция», – написали в комментариях.
ФОТО: скриншот из видео
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В TikTok появилось видео, на котором показана реакция кота на танцы его хозяйки. Ролик называется «Когда она напилась, и просит тебя посмотреть, как она танцует»....
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