Этот взгляд бесценен! Реакция кота на танцы хозяйки рассмешила Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В TikTok появилось видео, на котором показана реакция кота на танцы его хозяйки.

Ролик называется «Когда она напилась, и просит тебя посмотреть, как она танцует». Видео опубликовала хозяйка кота по кличке Тимофей. На кадрах она танцует, в то время как ее пушистый питомец сидит с каменным выражением.

Забавный кот покорил пользователей Сети. «Мне кажется, он давно ушёл в нирвану», «Кот мысленно пакует чемоданы просто», «Взгляд кота бесценен», «Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция», – написали в комментариях.

ФОТО: скриншот из видео

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