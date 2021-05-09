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Сотрудники Беларусбанка посвятили марш-поход Дню Победы: они прошли по местам боевой славы партизан
Источник материала: ОНТ
Они сражались за мирное небо. Мы чтим этот великий подвиг. И свое спасибо говорим словами и еще громче – поступками. Хранить историю продолжаем в полезных инициативах. На свою «тропу мужества» сегодня вышел Беларусбанк.
Сотрудники крупнейшего банка страны в составе 125 менеджеров, в основном – молодых и очень инициативных со всех регионов республики – собрались в 30 км от Минска. Марш-поход, посвященный Дню Победы, пролег по местам боевой славы партизанских соединений. И заброшенных укреплений «Линии Сталина». Некоторым удалось заглянуть в купаловские «Окопы», где народным поэтом Беларуси были написаны легендарные стихи и поэмы. Точка старта у каждой команды своя. А вот время прохождения квеста на всех одно: пять часов по лесам и полям.
Такие инициативы, особенно в честь Дня Победы, для социально ориентированного банка – приоритет. Коллектив у Беларусбанка большой. Важно укреплять дух единения. И помнить о прошлом, подавая в том числе такой пример.
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Они сражались за мирное небо. Мы чтим этот великий подвиг. И свое спасибо говорим словами и еще громче – поступками. Хранить историю продолжаем в полезных...
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