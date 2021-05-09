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Сотрудники Беларусбанка посвятили марш-поход Дню Победы: они прошли по местам боевой славы партизан

09.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники Беларусбанка посвятили марш-поход Дню Победы: они прошли по местам боевой славы партизан

Они сражались за мирное небо. Мы чтим этот великий подвиг. И свое спасибо говорим словами и еще громче – поступками. Хранить историю продолжаем в полезных инициативах. На свою «тропу мужества» сегодня вышел Беларусбанк.


Сотрудники крупнейшего банка страны в составе 125 менеджеров, в основном – молодых и очень инициативных со всех регионов республики – собрались в 30 км от Минска. Марш-поход, посвященный Дню Победы, пролег по местам боевой славы партизанских соединений. И заброшенных укреплений «Линии Сталина». Некоторым удалось заглянуть в купаловские «Окопы», где народным поэтом Беларуси были написаны легендарные стихи и поэмы. Точка старта у каждой команды своя. А вот время прохождения квеста на всех одно: пять часов по лесам и полям.

Наталья Климуть, заместитель начальника Витебского областного управления Беларусбанка: «Мы приехали из Витебска, из нашей самой северной столицы Беларуси. Народ уже соскучился по общению. И в преддверии такого действительно великого праздника – Дня Победы – мы посчитали это своим долгом, мы посчитали это во благо для того, чтобы соединиться, встретиться с коллегами других областей и вместе пройти эту тропу мужества, отдавая честь и дань нашим дедам, которые сделали для нас эту Победу».

Александр Шимулевич, заместитель управляющего отделения центра банковских услуг № 413 Беларусбанка (г. Лида): «Это очень памятно и очень символично. Мы приехали сюда провести прекрасно время. Тем более у нас все тематически здесь. И надеюсь, что всем понравится».

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития Беларусбанка: «Мы понимаем, что наши предки – прадеды, деды, в лесах проводили годами. И не просто проводили, а воевали с врагом, конечно. То, что мы можем сделать, – это почувствовать на себе, пройти эти 15 км марш-похода и прочувствовать те лишения и невзгоды, которые они несли».

Такие инициативы, особенно в честь Дня Победы, для социально ориентированного банка – приоритет. Коллектив у Беларусбанка большой. Важно укреплять дух единения. И помнить о прошлом, подавая в том числе такой пример. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Они сражались за мирное небо. Мы чтим этот великий подвиг. И свое спасибо говорим словами и еще громче – поступками. Хранить историю продолжаем в полезных...
 
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