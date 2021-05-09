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Взрывы у школы в Кабуле: 37 человек погибли, есть раненые
Источник материала: ОНТ
Возле государственной школы для девочек в Кабуле прогремели три взрыва. В результате погибли 37 человек, еще 56 ранены,
Большинство погибших и пострадавших – ученицы школы. По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, произошедшее является террористическим актом. Лидер страны обвинил в трагедии радикальное движение «Талибан». По информации канала 1TV, представители «Талибана» осудили нападение. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.
ФОТО: pixabay
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Возле государственной школы для девочек в Кабуле прогремели три взрыва. В результате погибли 37 человек, еще 56 ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на...
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