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Взрывы у школы в Кабуле: 37 человек погибли, есть раненые

09.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрывы у школы в Кабуле: 37 человек погибли, есть раненые

Возле государственной школы для девочек в Кабуле прогремели три взрыва. В результате погибли 37 человек, еще 56 ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Большинство погибших и пострадавших – ученицы школы. По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, произошедшее является террористическим актом. Лидер страны обвинил в трагедии радикальное движение «Талибан». По информации канала 1TV, представители «Талибана» осудили нападение. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.  

ФОТО: pixabay

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Возле государственной школы для девочек в Кабуле прогремели три взрыва. В результате погибли 37 человек, еще 56 ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на...
 
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