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Брест – место, где началась война: уникальные кадры исторической хроники, воспоминания очевидцев и праздничная атмосфера в городе
Источник материала: ОНТБрест – место, где началась война: уникальные кадры исторической хроники, воспоминания очевидцев и праздничная атмосфера в городе" class="one-news__figure-img">
Много сказано о героической цитадели. Это место, где началась Великая Отечественная война, и где был заложен героический фундамент Великой Победы. Две важные даты разделяют больше трёх лет. Эти годы для приграничного Бреста и его жителей станут самым жестоким испытанием за всю тысячелетнюю историю города. И поэтому атмосфера победного мая на брестских улицах ощущается по-особому.
На уникальных кадрах хроники сложно узнать самый западный город страны. На улицах еще продолжаются бои, но уже взята крепость – до полного освобождения Бреста остаются считанные часы.
Владимир Губенко – один из немногих, кто в деталях может описать послевоенный Брест. Разрушенный и осиротевший, он сильно отличался от города, в котором прошло детство. Обладая феноменальной памятью и художественным талантом, Владимир Николаевич ключевые моменты постарался описать в своей книге. Самый трагический рассказ о Брестском гетто, в котором погибло около 20 тыс. брестчан, – это половина населения города, со многими был лично знаком.
В Победу здесь верили и ждали дольше всех. Это была Люблинско-Брестская операция по освобождению западных рубежей. На подступах к Бресту противник подготовил три линии обороны (доты, дзоты, рвы), прорваться через них крайне тяжело.
Глыбы бетона в толще земли – так выглядят оборонительные сооружения сегодня. Штурм каждого форта превращался в отдельную боевую операцию, противник тщательно готовился и заминировал все подступы. В ходе боёв здесь полегло немало наших и еще больше немецких солдат.
Огромную роль сыграли наши лётчики, с воздуха они уничтожали вражеские позиции, расчищая дорогу пехоте. Сотни сбитых экипажей остались лежать в непроходимых полесских болотах. Авиапоиском сегодня занимаются энтузиасты одноименного отряда.
Наступление Красной армии к западным рубежам было настолько массированным и быстрым, что противник смог продержаться три дня. Ближе к обеду 28 июля самый западный город был освобождён, а вместе с ним и вся страна. Москва салютовала.
Много лет понадобилось приграничному Бресту, чтобы возродиться из руин, стать таким же цветущим и даже лучше. О цене Победы здесь не просто помнят, она – часть генетического кода потомков героев-победителей.
Иван скоро станет дипломированным баянистом. В репертуаре – джаз, классика, но ничто так не трогает сердце, как мелодии военных лет. По возрасту он правнук Победы, но тема памяти близка не только в музыке.
Не случайно Брестскую крепость называют крепостью непокоренных сердец. Уже завтра тысячи брестчан соберутся в цитадели, чтобы отдать дань памяти её защитниками и тем, кто пал на полях сражений Великой Отечественной войны, и сказать спасибо ветеранам за Победу.
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Брест – место, где началась война: уникальные кадры исторической хроники, воспоминания очевидцев и праздничная атмосфера в городе
Много сказано о героической цитадели. Это место, где началась Великая Отечественная война, и где был заложен героический фундамент Великой Победы. Две важные даты...
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