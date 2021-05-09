Источник материала: ОНТ

Брест – место, где началась война: уникальные кадры исторической хроники, воспоминания очевидцев и праздничная атмосфера в городе" class="one-news__figure-img">

Много сказано о героической цитадели. Это место, где началась Великая Отечественная война, и где был заложен героический фундамент Великой Победы. Две важные даты разделяют больше трёх лет. Эти годы для приграничного Бреста и его жителей станут самым жестоким испытанием за всю тысячелетнюю историю города. И поэтому атмосфера победного мая на брестских улицах ощущается по-особому.





На уникальных кадрах хроники сложно узнать самый западный город страны. На улицах еще продолжаются бои, но уже взята крепость – до полного освобождения Бреста остаются считанные часы.

«Полуразрушенные дома и люди, еще не понимающие, что они пережили. Да, была радость, а потом смотришь – кругом разруха, ничего нет, всё разбито. И как восстанавливать? Ведь этих зданий не было в Бресте. До Кабрышева – выжженная земля».

Владимир Губенко – один из немногих, кто в деталях может описать послевоенный Брест. Разрушенный и осиротевший, он сильно отличался от города, в котором прошло детство. Обладая феноменальной памятью и художественным талантом, Владимир Николаевич ключевые моменты постарался описать в своей книге. Самый трагический рассказ о Брестском гетто, в котором погибло около 20 тыс. брестчан, – это половина населения города, со многими был лично знаком.

Владимир Губенко: «Собирали во дворе бывшего здания милиции, и партиями гнали через арку этого дома во двор, где были вырыты ямы, и в этих ямах их расстреливали. Тут нужно подчеркнуть, сколько детей погибло, и сколько не родилось в результате этого уничтожения».

В Победу здесь верили и ждали дольше всех. Это была Люблинско-Брестская операция по освобождению западных рубежей. На подступах к Бресту противник подготовил три линии обороны (доты, дзоты, рвы), прорваться через них крайне тяжело.

Глыбы бетона в толще земли – так выглядят оборонительные сооружения сегодня. Штурм каждого форта превращался в отдельную боевую операцию, противник тщательно готовился и заминировал все подступы. В ходе боёв здесь полегло немало наших и еще больше немецких солдат.

Огромную роль сыграли наши лётчики, с воздуха они уничтожали вражеские позиции, расчищая дорогу пехоте. Сотни сбитых экипажей остались лежать в непроходимых полесских болотах. Авиапоиском сегодня занимаются энтузиасты одноименного отряда.

Галина Богданович, научный сотрудник Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: «В частности, обшивка фюзеляжа от самолёта – дальний бомбардировщик 3Ф. Он был сбит в начале войны 24 июня 41 года в Ивацевичском районе, недалеко от деревни Телеханы. Три члена экипажа, и одним был стрелок-радист Вовк Карп Платонович. Еще перед войной писал письма жене: "Я пролетаю над нашим домом". А сам родом из Украины, город Кременчук, "Я знаю, что вы там, мой сын там, но не могу остановиться, обнять вас, увидеть". В 2018 году поднимают этот сбитый самолёт и находят останки Вовка, естественно, обращаются к сыну в Украину, и, наверное, невозможно представить, что пережил этот мужчина, потому что спустя 77 лет он нашел отца. И пусть ты это рассказываешь не впервой раз, но всегда это до дрожи, до мурашек, потому что это судьбы людей, и из этого состояла Победа».

Наступление Красной армии к западным рубежам было настолько массированным и быстрым, что противник смог продержаться три дня. Ближе к обеду 28 июля самый западный город был освобождён, а вместе с ним и вся страна. Москва салютовала.

Светлана Драневич, научный сотрудник Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: «На этой фотографии – солдаты дивизии в день освобождения нашего города 28 июля 1944 года у восстановленного пограничного знака. Еще в 1941 году на своём пути противник уничтожал такие пограничные знаки, сметал на своём пути, как бы сметая границы. И наши бойцы советской армии восстанавливали. Очень символично».

Много лет понадобилось приграничному Бресту, чтобы возродиться из руин, стать таким же цветущим и даже лучше. О цене Победы здесь не просто помнят, она – часть генетического кода потомков героев-победителей.

Иван скоро станет дипломированным баянистом. В репертуаре – джаз, классика, но ничто так не трогает сердце, как мелодии военных лет. По возрасту он правнук Победы, но тема памяти близка не только в музыке.

Иван Олексюк, баянист: «День Победы для меня – это память. Столько людей погибло, если вдуматься, словами не передать, какая эта боль, сколько было крови».

Не случайно Брестскую крепость называют крепостью непокоренных сердец. Уже завтра тысячи брестчан соберутся в цитадели, чтобы отдать дань памяти её защитниками и тем, кто пал на полях сражений Великой Отечественной войны, и сказать спасибо ветеранам за Победу.

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