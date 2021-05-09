Народная артистка Беларуси Нина Шарубина помогала восстанавливать имена погибших в районе Могилёва бойцов Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

В каждой белорусской семье есть свой герой, который приближал Победу. Потомки вспоминают о них с гордостью и уважением. Точное количество пропавших без вести в Великую Отечественную войну неизвестно.

Среди тех, кто и сегодня не числится убитым, Лявон Шарубин, дедушка звезды оперной сцены. Сама Нина Шарубина в школьные годы помогала восстанавливать имена защитников, сложивших головы за родину в районе Могилёва.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси: «Пионерская наша организация занималась поиском по всему Советскому Союзу родственников. И это незабываемо, когда съехались со всего СССР. Я помню, были дети погибшего бойца из Владивостока. Действительно, это праздник со слезами на глазах. Хочу пожелать всем нашим людям мирного неба над головой, мира в душе, добра и здоровья. С Днём Победы всех!»





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