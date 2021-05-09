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Народная артистка Беларуси Нина Шарубина помогала восстанавливать имена погибших в районе Могилёва бойцов Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
В каждой белорусской семье есть свой герой, который приближал Победу. Потомки вспоминают о них с гордостью и уважением. Точное количество пропавших без вести в Великую Отечественную войну неизвестно.
Среди тех, кто и сегодня не числится убитым, Лявон Шарубин, дедушка звезды оперной сцены. Сама Нина Шарубина в школьные годы помогала восстанавливать имена защитников, сложивших головы за родину в районе Могилёва.
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Народная артистка Беларуси Нина Шарубина помогала восстанавливать имена погибших в районе Могилёва бойцов Великой Отечественной войны
В каждой белорусской семье есть свой герой, который приближал Победу. Потомки вспоминают о них с гордостью и уважением. Точное количество пропавших без вести в...
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