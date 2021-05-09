Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, пишет БЕЛТА.

Соболенко выиграла трехсетовый поединок с первой ракеткой мира Эшли Барти – 6:0, 3:6, 6:4.

По словам Президента, эта победа – прекрасный подарок к 9 Мая.

ФОТО: pixabay

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