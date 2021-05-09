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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Мадриде,
Соболенко
По словам Президента, эта победа – прекрасный подарок к 9 Мая.
ФОТО: pixabay
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Александр Лукашенко поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, пишет БЕЛТА. Соболенко выиграла...
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