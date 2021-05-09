«Наши герои»: серия документальных репортажей ОНТ к 9 Мая. Павел Рак

Источник материала: ОНТ

В Беларуси – Год народного единства. Это ли не повод вспомнить о временах, когда соседи были словно родные. Среди общих Героев Советского Союза – украинец Павел Рак. Самого почётного звания большой страны командир легендарной «тридцать четвёрки» был удостоен за мужество и отвагу, проявленные при освобождении Борисова. Гитлер объявил город на Березине «крепостью». Сдать её могли только с личного согласия фюрера.





Он незримо в строю – ежедневно на поверке устами живых звучит имя танкиста. Павел Рак в списки 1-й учебной роты знаменитой «солдатской академии» в Печах зачислен навечно. Традиция ещё царской армии, нашла продолжение в годы Великой Отечественной войны. В 43-м первым таким героем был Александр Матросов – закрыл грудью амбразуру вражеского ДЗОТа.

Филипп Капустин, старший помощник начальника отделения 72-го объединённого учебного центра: «Был выбор у экипажа Павла Рака – затаиться и ждать, пока произойдёт форсирование реки. А так не было у красноармейцев «в быту» – отсиживаться. Приняли бой. 16 часов один танк боролся с целым гарнизоном и уничтожал объекты. Немецкое командование обратилось в Минск, были высланы «Пантеры», самоходные артиллерийские установки для "охоты"».

30 июня 1944 года. Танк Т-34 на огромной скорости буквально «перелетел» через Березину, по заминированному мосту. Он тут же был взорван. Эпизод воссоздан в макете. Экипаж во главе с Павлом Раком совершил рейд в центр Борисова, парализовал работу железнодорожного узла. Такого «удара в спину» нацисты не ожидали, однако силы оказались слишком неравными.

Андрей Черникович, ведущий инженер-технолог 140-го ремонтного завода: «Машина не помещалась ни в одну дробеструйную камеру, все работы по очистке от краски проводились вручную. Надгусеничные полки, крепление дополнительных траков коррозировало, пришлось полностью менять. Скорее всего, сюда попал снаряд. Если по калибру смотреть, то, наверное, 88-миллиметровое немецкое зенитное орудие или пушка «Тигра».

Памятником подвигу в 1960-м стал не менее легендарный ИС-2. Сейчас – на полигоне ремзавода. Снова на пьедестал, когда завершат большую стройку на правом берегу Березины. В 44-м, после 16 боевых часов, «героический» Т-34 враг смог остановить только «раскалив» броню, заживо сгорели командир-украинец с товарищами – русскими Алексеем Даниловым и Александром Петряевым.

Героизм требует жертвы, чаще всего своей. Три танкиста сражались плечом к плечу и покоятся в братской могиле на одном из кладбищ Борисова. Это был единственный случай в Беларуси, когда Золотой Звезды был удостоен весь экипаж машины боевой – посмертно.

В казарме 1-й учебной танковой роты всегда образцово заправлены «именные» койки. Рядом – бюсты тех, кто приближал Победу – одну на всех. Герои не умирают, пока они остаются на устах.

«Гвардии лейтенант Рак, Герой Советского Союза, пал смертью храбрых за свободу и независимость».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram