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«Наши герои»: серия документальных репортажей ОНТ к 9 Мая. Павел Рак
Источник материала: ОНТ
В Беларуси – Год народного единства. Это ли не повод вспомнить о временах, когда соседи были словно родные. Среди общих Героев Советского Союза – украинец Павел Рак. Самого почётного звания большой страны командир легендарной «тридцать четвёрки» был удостоен за мужество и отвагу, проявленные при освобождении Борисова. Гитлер объявил город на Березине «крепостью». Сдать её могли только с личного согласия фюрера.
Он незримо в строю – ежедневно на поверке устами живых звучит имя танкиста. Павел Рак в списки 1-й учебной роты знаменитой «солдатской академии» в Печах зачислен навечно. Традиция ещё царской армии, нашла продолжение в годы Великой Отечественной войны. В 43-м первым таким героем был Александр Матросов – закрыл грудью амбразуру вражеского ДЗОТа.
30 июня 1944 года. Танк Т-34 на огромной скорости буквально «перелетел» через Березину, по заминированному мосту. Он тут же был взорван. Эпизод воссоздан в макете. Экипаж во главе с Павлом Раком совершил рейд в центр Борисова, парализовал работу железнодорожного узла. Такого «удара в спину» нацисты не ожидали, однако силы оказались слишком неравными.
Памятником подвигу в 1960-м стал не менее легендарный ИС-2. Сейчас – на полигоне ремзавода. Снова на пьедестал, когда завершат большую стройку на правом берегу Березины. В 44-м, после 16 боевых часов, «героический» Т-34 враг смог остановить только «раскалив» броню, заживо сгорели командир-украинец с товарищами – русскими Алексеем Даниловым и Александром Петряевым.
Героизм требует жертвы, чаще всего своей. Три танкиста сражались плечом к плечу и покоятся в братской могиле на одном из кладбищ Борисова. Это был единственный случай в Беларуси, когда Золотой Звезды был удостоен весь экипаж машины боевой – посмертно.
В казарме 1-й учебной танковой роты всегда образцово заправлены «именные» койки. Рядом – бюсты тех, кто приближал Победу – одну на всех. Герои не умирают, пока они остаются на устах.
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В Беларуси – Год народного единства. Это ли не повод вспомнить о временах, когда соседи были словно родные. Среди общих Героев Советского Союза – украинец Павел...
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