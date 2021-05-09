|
Соболенко обыграла Барти в финале турнира WTA в Мадриде
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко одержала победу на крупном турнире категории WTA-1000 в Мадриде.
22-летняя белорусская теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти – 6:0, 3:6, 6:4. Призовой фонд составляет 2,5 млн евро.
Продолжительность финального матча – 1 час 40 минут. Это десятый чемпионский титул для Соболенко на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко одержала победу на крупном турнире категории WTA-1000 в Мадриде. 22-летняя белорусская теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти – 6:0, 3:6, 6:4....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)