Легкоатлетический и «Забег отважных», автопробеги: как белорусы делают праздничные дни активными?

Источник материала: ОНТ

Сделать праздничные дни активными. В Беларуси набирают популярность легкоатлетические забеги. В этом году они охватили всю страну. Около 26 тыс. человек вышли на старты, несмотря на погоду. К ним присоединились участники «Забега отважных» в Минске и тот, кто на этих выходных выбрал для себя автопробеги.





Это центр Минска – организовали, как одну большую спортивную площадку. Специально для «Забега отважных» . Парк победы символично превратился в сплошную полосу препятствий. Тысячи людей на страте, и большинство не с желанием победить соперников, а скорее, просто сделать что-то значимое.

Для настоящих спортсменов у природы нет плохой погоды. На улице всего +6°C, периодически накрапывает дождь. И это тоже рекорд. Никогда за пять лет проведения «Забега отважных» не было так холодно. На старт вышли около 2500 человек. Кто-то оделся потеплее, а кто-то наоборот – снял с себя всё лишнее.

Понтонная переправа, водные препятствия с утяжелением, отвесные стены. Даже попытки «взять БТР».

«Я хочу попробовать пролезть под танком и занять первое место, и я рада, что уже скоро День Победы!»

Многие специально приехали из других городов целыми семьями. Самым маленьким участникам едва исполнилось 5 лет.

Для гостей это ещё и прекрасная возможность увидеть столицу с нового ракурса. Марафонцы бегут от стеллы по набережной Свислочи прямиком на Остров птиц – вся трасса с препятствиями – 2 км.

«Мы готовились, делали множество упражнений, чтобы хорошо пробежать и показать хороший результат. Это уже традиция, как с пользой проводить для души, для тела День Победы».

Для кого-то для души и тела, а кому-то приятный тест на выносливость. В этом году забег ждали, ведь год назад он не состоялся из-за пандемии. Но глядя на этих отважных белорусов, с уверенностью можно сказать: в спортивном теле – здоровый дух.

Для многих участников «Забег отважных» – настоящая вершина. Далеко не все доходят до финиша.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: «Для того, чтобы каждый себя почувствовал в сложных условиях, но таких сложный условий, которые перенесли наши предки и наши деды и прадеды, которые воевали, и что они пережили, я думаю, лучше, чтобы таких условий не было никогда».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Здесь нужно иметь и силу, и выносливость, и терпение – это свидетельство тому, что молодежь прикасается и демонстрирует, что они готовы защищать свою родину, готовы преодолевать все препятствия, тяготы и лишения, которые выдержали наши прадеды и деды, отстаивая честь и независимость Родины».

За Победу и в Гомеле – планы спортсменов тоже пытался нарушить ливень, но участники вышли на дистанцию прямо с зонтиками. Старт объединил 4000 человек – студенты, сотрудники предприятий, активисты общественных объединений. Участок дороги от площади Ленина до площади Восстания на время стал пешеходным. По лужам и мимо них бегуны преодолели 1000 м.

«Послушайте, дождь в мае – это норма. Нужно сказать, что не с дождём сегодня соревнуемся, а со своей ленью и плохим настроением. Поэтому Центральный район не подмочишь!»

«Люди соскучились уже. Пандемия, дай бог, скоро сойдёт, и уже начинается бег, хоккей, все виды спорта, и это классно, интересно. Погода не пугает никого. Все дружные. Народ. Беларусь».

«Спорт! Спорт всех объединяет сегодня. Желание выйти вместе, пробежаться. Спорт и здоровье – это самое главное, нас сегодня это объединило».

Бежали в удовольствие сегодня и в Витебске. Здесь дождя не было, по ходу маршрута можно было любоваться самыми живописными местами города: набережная Западной Двины, драматический театр, недалеко – площадь Победы. В протоколе состязаний – 500 фамилий, возраст от 5 до 50 лет. Самых юных поддерживали особенно горячо.

Малышам предстояло преодолеть 500 м, старшим – символичные 1418 м. Каждый метр дистанции – за каждый из дней Великой Отечественной войны.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов: «1418 дней и ночей героической борьбы советского народа над фашизмом, это память о тех, кто сражался на фронтах, память о партизанах и подпольщиках, о тружениках тыла».

Фото на память и старт с центральной площади Гродно. Маршрут несложный – всего 2200 м и тоже красивый, в основном по историческому центру города. Возглавила колонну бронзовый призер Паралимпийских игр в Лондоне, легкоатлетка Анна Канюк.

Анна Канюк, бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике: «Хочется в этот праздник сказать огромное спасибо ветеранам за их подвиг, мы всегда будем это помнить, низкий поклон им и вечная память тем людям, которые подарили нам эту Победу».

Анна Ромашкевич, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: «Я считаю, что это достойно – бежать здесь в честь такого праздника, вспомнить всех, кто погиб. Достойные люди из разных организаций, волнительно и позитивно, что все объединяются в такие пробеги».

Самыми оригинальными участниками оказались сотрудники МЧС, дистанцию по улицам города преодолеть решились в полной экипировке пожарного – каска, за плечами баллон с воздухом, а это плюс лишние 20 кг.

В Могилёве на весенние старты вышли почти 2000 человек. Такого ажиотажа организаторы не ожидали. Даже номеров хватило не всем участникам. Впрочем, это не омрачило боевой дух и настрой перед памятным забегом.

«Наши деды, прадеды. Бабушки все стояли за Победу. Они до последнего боролись. Так же, как и мы сегодня, будем до последнего бежать, отдавая все свои силы, чтобы прибежать первыми, победить».

«Мои два деда воевали, дошли до Берлина. Сегодня принимаем участие здесь. Завтра пойдём на площадь Славы, будем держать фотографии наших предков в Бессмертном полку. Вот такая у нас активная жизненна позиция».

Кому не хватило масштаба забегов, поддержали акцию на автомобилях . От Бреста до Иркутска, например. Перед стартом – цветы к Вечному огню цитадели над Бугом, и минута молчания в память о защитниках. Место символическое – здесь первые шаги сделала война. Общая трагедия и маршрут общий, белорусско-российский. 15 тыс. км проедут участники автопробега за полтора месяца.

«В руках у меня капсула, которая будет передаваться по маршруту следования. И таких капсул 20, у нас остановки в 20 городах России. Чтобы помнили, откуда всё пошло, кто первый начал защищать, сдерживал натиск».

Проводив единомышленников в направлении Иркутска, автомобили отправились по местам боевой славы в Брестском районе.

Ещё одна автоколонна посетила мемориал, но уже на другом конце страны. 150 экипажей, несколько сотен человек, побывали у самой границы с Россией. Здесь, в Дубровенском районе, фронт стоял около 9 месяцев – в боях погибли около 10 тыс. человек. «Рыленки» – первый памятник на пути из России в Беларусь по магистрали М-1.

За героев Великой Отечественной войны сегодня ехали, бежали, шли, преодолевали, для них пели и танцевали, их поздравляли, чтобы люди и память о них вот так передавалась следующим и следующим поколениям. На фото с родителями, где тебе всего пять, и ты бежишь «за деда».

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