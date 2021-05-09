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Легкоатлетический и «Забег отважных», автопробеги: как белорусы делают праздничные дни активными?
Источник материала: ОНТ
Сделать праздничные дни активными. В Беларуси набирают популярность легкоатлетические забеги. В этом году они охватили всю страну. Около 26 тыс. человек вышли на старты, несмотря на погоду. К ним присоединились участники «Забега отважных» в Минске и тот, кто на этих выходных выбрал для себя автопробеги.
Это центр Минска – организовали, как одну большую спортивную площадку.
Для настоящих спортсменов у природы нет плохой погоды. На улице всего +6°C, периодически накрапывает дождь. И это тоже рекорд. Никогда за пять лет проведения «Забега отважных» не было так холодно. На старт вышли около 2500 человек. Кто-то оделся потеплее, а кто-то наоборот – снял с себя всё лишнее.
Понтонная переправа, водные препятствия с утяжелением, отвесные стены. Даже попытки «взять БТР».
Многие специально приехали из других городов целыми семьями. Самым маленьким участникам едва исполнилось 5 лет.
Для гостей это ещё и прекрасная возможность увидеть столицу с нового ракурса. Марафонцы бегут от стеллы по набережной Свислочи прямиком на Остров птиц – вся трасса с препятствиями – 2 км.
Для кого-то для души и тела, а кому-то приятный тест на выносливость. В этом году забег ждали, ведь год назад он не состоялся из-за пандемии. Но глядя на этих отважных белорусов, с уверенностью можно сказать: в спортивном теле – здоровый дух.
Для многих участников «Забег отважных» – настоящая вершина. Далеко не все доходят до финиша.
За Победу и в Гомеле – планы спортсменов тоже пытался нарушить ливень, но участники вышли на дистанцию прямо с зонтиками. Старт объединил 4000 человек – студенты, сотрудники предприятий, активисты общественных объединений. Участок дороги от площади Ленина до площади Восстания на время стал пешеходным. По лужам и мимо них бегуны преодолели 1000 м.
Бежали в удовольствие сегодня и в Витебске. Здесь дождя не было, по ходу маршрута можно было любоваться самыми живописными местами города: набережная Западной Двины, драматический театр, недалеко – площадь Победы. В протоколе состязаний – 500 фамилий, возраст от 5 до 50 лет. Самых юных поддерживали особенно горячо.
Малышам предстояло преодолеть 500 м, старшим – символичные 1418 м. Каждый метр дистанции – за каждый из дней Великой Отечественной войны.
Фото на память и старт с центральной площади Гродно. Маршрут несложный – всего 2200 м и тоже красивый, в основном по историческому центру города. Возглавила колонну бронзовый призер Паралимпийских игр в Лондоне, легкоатлетка Анна Канюк.
Самыми оригинальными участниками оказались сотрудники МЧС, дистанцию по улицам города преодолеть решились в полной экипировке пожарного – каска, за плечами баллон с воздухом, а это плюс лишние 20 кг.
В Могилёве на весенние старты вышли почти 2000 человек. Такого ажиотажа организаторы не ожидали. Даже номеров хватило не всем участникам. Впрочем, это не омрачило боевой дух и настрой перед памятным забегом.
Кому не хватило масштаба забегов,
Проводив единомышленников в направлении Иркутска, автомобили отправились по местам боевой славы в Брестском районе.
Ещё одна автоколонна посетила мемориал, но уже на другом конце страны. 150 экипажей, несколько сотен человек, побывали у самой границы с Россией. Здесь, в Дубровенском районе, фронт стоял около 9 месяцев – в боях погибли около 10 тыс. человек. «Рыленки» – первый памятник на пути из России в Беларусь по магистрали М-1.
За героев Великой Отечественной войны сегодня ехали, бежали, шли, преодолевали, для них пели и танцевали, их поздравляли, чтобы люди и память о них вот так передавалась следующим и следующим поколениям. На фото с родителями, где тебе всего пять, и ты бежишь «за деда».
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Сделать праздничные дни активными. В Беларуси набирают популярность легкоатлетические забеги. В этом году они охватили всю страну. Около 26 тыс. человек вышли на...
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